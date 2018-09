Henrik Palle om hypet Netflix-serie: Universet i 'Maniac' er så tilpas elegant, at man æder det som et stykke lækker tunsashimi Jonah Hill og Emma Stone finder lidt efter lidt hinanden i en sær, men også fascinerende slags ked af det-komedie.

Jonah Hill har taget nogle solide skuespilmæssige syvmileskidt på det seneste. At manden er et enormt talent, har ingen ved deres fulde fem kunnet være i tvivl om, siden han i en mere trivelig form trådte frem for alverden i film som ’Superbad’ og ’Knocked Up’, men med senest indsatsen i Gus van Sants ’Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot’ har han føjet nye dimensioner til sit spil.