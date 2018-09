Anmelderne er enige: Spike Lee er tilbage i toppen af amerikansk film Spike Lees racismeopus ’BlacKkKlansman’ elskes af de fleste anmeldere og bliver kaldt »gennemsnitlig actionkomedie« og »tyndbenet« af de få.

Flertallet af de danske anmeldere er helt på linje med de internationale kritikere, når det kommer til vurderingen af Spike Lees nye film, ’BlacKkKlansman’, historien om en sort politimand, der i 70’erne har held til at infiltrere Ku Klux Klan. Over en bred kam får filmen 5 stjerner og hjerter af anmelderne og vurderes at være Spike Lees comeback efter nogle særdeles kunstnerisk og kommercielt markante år i 80’erne.

Christian Monggaard, Information, skriver: »Det synes også at være Lees metode, og en af grundene til, at hans film på én gang er så kulørte og så dybfølte. De skal ses af så mange mennesker som muligt og meget gerne sætte tanker i gang hos dem«.

»Radikal systemkritik går hånd i hånd med humor, spænding, romantik og filmkunstens øvrige billige tricks«, skriver Bo Green Jensen i Weekendavisen.

Netop Spike Lees uforfærdede brug af virkemidler vækker bekymring og direkte afsky hos mange kritikere.

I Berlingske Tidende giver Kristian Lindberg kun 3 hjerter og synes, at filmens parallel mellem Ku Klux Klan og præsident Bush er »tyndbenet«, og at et alvorligt emne er »reduceret til forvekslingsfarce«.

Lindberg har den pointe, at ’BlacKkKlansman’ er et hit blandt hvide kritikere, fordi Lee lader sorte og hvide karakterer gå sammen i kampen mod racisme. Per Juul Carlsen i DR’s Filmland giver også 3 og kalder filmen »en gennemsnitlig actionkomedie«, som dog »sender ham tilbage i toppen af amerikansk film«

Her i avisen, hvor Søren Vinterberg gav filmen 5 hjerter, kaldes den for »ujævn«, men også »rummelig, underholdende og historisk velfunderet beretning fra en nation i splid med sig selv«.

Frederik Asschenfeldt, Jyllands-Posten, giver 6 og kalder det »en vred film, en forarget film og en foruroliget film«, som samtidig formår at være voldsomt underholdende, velspillet og i visse passager regulært spændende.

Lars Bukdahl synes i Ekko, at det ikke er særligt subtilt eller raffineret, »men det er racismen, i Charlottesville og i Det Hvide Hus, heller ikke«. 5 stjerner.

Jakob Freudendal skriver i Soundvenue (5 stjerner), at Lee »har fundet den perfekte balancegang mellem alvor og humor«.