I tide til Oscar-ræset: Kenyansk dommer fjerner forbud mod omstridt lesbisk film Kenyas første Cannes-film, 'Rafiki', får lov til at få premiere i landet, selv om den ifølge kenyanske filmmyndigheder »legitimerer lesbisk kærlighed«. Forbuddet er kun løftet i syv dage.

Den kenyanske filminstruktør Wanuri Kahiu har lov til at glæde sig. I en uge i hvert fald. For en kenyansk dommer har midlertidigt løftet det forbud, som den kenyanske myndighed for klassificering af film (KFCB) i april nedlagde mod Kahius film 'Rafiki', fordi myndigheden mente, at filmen var »et forsøg på at legitimere lesbisk kærlighed«. Det skriver Variety.

Selv om ophævelsen af forbuddet er kortvarigt, kan det nu lade sig gøre for 'Rafiki' at blive indstillet til en Oscar som bedste fremmedsprogede film. Oscar-akademiets regler siger nemlig, at en film bare skal være vist i hjemlandet syv dage i træk, før den kan indstilles.

'Rafiki' blev i maj den første kenyanske film, som blev vist på filmfestivalen i Cannes. Filmen viser historien om to teenagepiger, hvis forelskelse og forhold fordømmes af deres familier og i lokalområdet. I Kenya er det ulovligt at være homoseksuel.

Dommeren Wilfrida Okwany sagde om sin afgørelse, at hun »ikke er overbevist om, at Kenya er så svagt et samfund, at dets moralske fundament vil blive rystet af at se sådan en film«.

Ligeledes sagde Okwany, at »en af grundene til kunstnerisk frihed er, at det kan udfordre samfundets tanker selv om så foruroligende emner som homoseksualitet«.

Jeg græder. I en fransk lufthavn. Af glæde! Wanuri Kahiu, filminstruktør, på Twitter

Instruktør Wanuri Kahiu var på alle måder lykkelig, da hun modtog nyheden om dommen.

»Jeg græder. I en fransk lufthavn. Af glæde! Vores forfatning er stærk! Tak til ytringsfrihed!!!! Vi gjorde det!«, skrev hun blandt andet på sin Twitter-profil.

Sidenhen har Kahiu skrevet på Twitter, at billetterne til visningerne af filmen allerede er ved at være udsolgt.

Før domsafsigelsen i fredags sagde Kahiu, der har lavet film siden 2006, at hendes søgsmål imod KFCB handlede om mere end bare 'Rafiki's eventuelle biografpremiere.

»Det er kampen for vores ret til at arbejde kreativt og vores forfatningssikrede rettigheder som kunstnere til at benytte os af ytringsfrihed og kreativ frihed. Vores evner til at udtrykke os og fortælle historier er det, som gør os menneskelige. At lukke munden på os vil ikke ændre det«, sagde Kahiu til Variety.