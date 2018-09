Fy for pokker: 'Drengehjemmet Godhavn' er en gyser af en dokumentar. Også værre end spillefilmen

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om 'Drengehjemmet Godhavn', der blev (genud)sendt på DR 2 i weekenden og kan ses på dr.dk.

Menneskelig grusomhed har nærmest siden fjernsynets barndom været en del af lørdag aften. Og ser man på vore dages tilbud på denne ugens hyggeligste aften foran skærmen, aner man, at mord og modbydelighed hører til i underholdningens første division, når der skal slappes af i sofaen. DR 1 har afvigte lørdag først et gammel afsnit af ’Rejseholdet’ med en mands mord på sin hustru.

Dernæst finder Barnaby et lig i en kuffert, og endelig er der en død junkie i en flod i serien om den mismodige ’Vera’ – til natteravnene også lige en faldulykke med dødelig udgang i ’Unge Morse’. Og det er kun på en dansk public service-kanal.

set i tv Drengehjemmet Godhavn, DR 2. Kan ses på dr.dk.

Men alle disse fiktive historier om myrderier sættes desværre fælt i skammekrogen af DR 2’s dokumentar om forholdene på et drengehjem i Godhavn i Nordsjælland, der blev genudsendt som en del af en temalørdag om ’lortebarndom’, ærligt talt en lidt upassende betegnelse for opvækstomstændigheder, der får de værre cirkler i Dantes helvede til at ligne et wellnessophold.

Det var rent ud sagt forfærdeligt at lytte til de overlevende mænds beretninger

Det var rent ud sagt forfærdeligt at lytte til de overlevende mænds beretninger om, hvad de måtte udstå i deres formative år. Sadistiske seksualforbrydere fik lov til at føre deres syge og perverse lyster ud i livet, og hvis drengene sagde noget om det eller nægtede at deltage, vankede der katastrofale afstraffelser, og de voksne var heller ikke for gode til at spille enkelte drenge ud mod fællesskabet.

Det var hjerteskærende at se modne mænd med milde stemmer og slukkede øjne konstatere, at de jo selv klarede det i et eller andet omfang. I modsætning til mange af deres kammerater, som endte livet med en kanyle i armen.

Uhyrlighederne stod på i årevis, og myndighederne sendte glad og gerne socialt svage knægte til denne danske aflægger af Gulag. For når der var inspektion, blev drengene kæmmet og iført søndagstøjet, og ve den arme synder, der så meget som pippede om prygl og plage, og var der synlige skader på nogle, ja, så sørgede man for at gemme dem af vejen.

En gyser af en dokumentar, må man sige, og den er faktisk værre end den spillefilm, ’Der kommer en dag’ med Lars Mikkelsen som præmiesadistisk forstander, der også er kommet ud af afsløringerne fra sommerhusidyllens randområde.

Men hvordan kunne det ske og få lov til at fortsætte? Mest fordi ingen ønskede at se, og fordi man jo gjorde det i den bedste mening. Fy for pokker.