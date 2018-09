Et brag af en vært: Fortræffelige Jakob Illeborg afslørede milliard-bedrageri med gamle biler

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Kontant - Bedrag med brugte biler', der kan streames på dr.dk.

Engang var griskhed, på katolsk-latinsk avaritia, en af de stygge fatale syv dødssynder i den kristne middelalderkirke.

Den guddommelige Dante har i sin ’Komedie’ oven i købet indrettet tredje helvedeskreds til synderne. Hvor de forslugne, griske og grådige udsættes for slam og slud til dommedag.

I dag er begrebet salonfæhigt stuerent og noget, du ganske uskyldigt kan optræde med i ’Debatten’ og andre sociale og politisk medier og fora.

Hvor den materialistiske tidsånd svæver, vasker sorte penge hvide, putter penge i fjerne banker i skattely eller på anden vis snylter på et samfund, som engang for alle borgere rimede på fælles ansvar samt bære byrder med et smil.

En kollektiv bevidsthed fra dengang, man brugte den brugte bil som parameter for en persons ærlighed. Jamen, var det ikke netop præsident Nixon, vi ikke skulle købe en sådan en af?

Brugte biler var også på bedding i ’Kontant – Bedrag med brugte biler’. Men nu på en anden måde end dengang, du selv skulle sparke på dækket, spotte rustpletter og se efter edderkoppespind over karburatoren.

Løselig sniksnak fra ministeren

Et brag af en vært, den dygtige og fortræffelige Jakob Illeborg, kunne med sine hjælpere afsløre, hvorledes 20 år gamle lig, svenske Saab-biler, som i den grad havde kendt bedre dage, med slitage og pletter, var blevet flettet ind i skattesvindel til ulovligt at trække milliarder af kroner ud af skattefar, som konstruerede eksportgodtgørelser.

Biler, som var vurderet til noget rimeligt i den stand, de var, som udkørte og brugte, fik prisen pustet op.

Dernæst kørt lige over grænsen til Tyskland til en indhegning, som lignede et hospice for gamle øser. Alt sammen del i et bedrageri, der akkumulerede sig op til 4 milliarder i udbetaling.

Nogle gange er kontrol altså bedre end tillid

Miseren skyldes, at man i 2006 ikke længere lod skattevæsenet kontrollere markedet konstant, men lod det være ved stikprøver. Vurderingsmænd blev afløst af selvanmeldelse, hvor hver især kunne sætte prisen nogenlunde, som vinduesviskeren vendte.

Men nogle gange er kontrol altså bedre end tillid. Åbenbart især på dette marked. En tidligere vurderingsmand, Kurt Nielsen, kunne fortælle historien om, hvorledes alt blev til det værre.

Med kunstige priser, ukontrollable vurderinger, hvor vognens kilometertæller var bøjelig som et siv i slipstrømmen, hvor totalskadede biler fik mirakuløst nyt liv. Skatteministeren var til slut selv i studiet med løselig sniksnak og lovede bod og bedring. Så nu skulle svindlerne kontrolleres.

Man må så håbe, at kontrollen ikke bliver som den berømte skrædder i helvede.