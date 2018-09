DR's program om Jonathan er for alle, der har siddet på sit barndomsværelse og foragtet en del af sig selv

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg ligger i min seng på mit barndomsværelse i Køge. Vinduet står på klem, og jeg kan lugte, at gyllen er blevet spredt i dag.

Mens det river en smule i næsen, ser jeg dokumentarprogrammet ’Jonathan findes ikke – Tværs på DR 3’ om en fyr fra Jylland, der skammer sig så meget over at være homoseksuel, at han har lært »at opføre sig som en normal dreng«. Det har medført ensomhed og depression.

Programmet begynder med, at han vil springe ud for sine forældre. Det er knald eller fald. Han sidder på en badebassinstige i baghaven og fortæller: »Jeg er bange for at skuffe mine forældre med, hvem jeg i virkeligheden er. For den Jonathan, de tror, de kender, findes ikke«.

Men nu er Jonathan færdig med at være ensom. Færdig med at låse døren på badeværelset for at skjule, at han elsker at lægge ansigtsmaske. Færdig med at skjule, at han er til fyre. I Rørbæk nord for Hobro sætter han sig i sofaen over for sin mor og far med et håndskrevet brev. Han fortæller dem, at han er homoseksuel og slutter af med at sige: »Jeg har gennem hele mit liv opbygget en facade, og I kender mig ikke. Mor og far, jeg glæder mig til, at I lærer mig at kende«.

Han har været fanget i sin krop med tanker, der har gjort ham mindre for hver dag, der er gået. Jonathans forældre forstår det ikke, men de prøver. Faren løsriver sig kort fra sin nordjyske lammelse: »Det er sgu lige meget, om du kommer hjem med Benny eller Bente«.

Mens Jonathan læser højt, er det ulykkeligt at være vidne til den smerte, der viser sig i forældrenes ansigter. Ikke at have vidst, hvad deres søn er gået igennem. Knust over hjælpeløsheden, for de kender ikke deres søn. De har ikke kunnet hjælpe ham.

Jonathan har brugt mange år på at tvinge sig selv til at blive heteroseksuel. »Kurere sig selv«, som han siger. Jonathan har tvunget sig selv til at have sex med en pige, tvunget sig til at være en anden, hvilket har gjort, at han er blevet syg i dag.

’Tværs på DR 3’ beviser endnu en gang, hvorfor vi aldrig må miste det. For der sidder uden tvivl en anden ung fyr derude, pakket væk i skam, og han har brug for det her.

’Jonathan findes ikke – Tværs på DR 3’ er for alle, der har siddet på sit barndomsværelse og foragtet en del af sig selv. Forstenet i skam, mens man venter på, at gyllestanken forsvinder. For alle, der ikke ved nok eller vil vide mere om at være ung homoseksuel. For Jonathan findes i Rørbæk, Køge, Skive, Nyborg og Holbæk. Jonathan findes overalt, og han har brug for hjælp.