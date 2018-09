Stederne, hvor 'Game of Thrones' blev filmet, skal sikre turistboom for Nordirland Fra næste år kan turister udforske 'Westeros' og få adgang til seriesagnomspundne steder som Winterfell, Castle Black og Kings Landing.

Det Nordirland, mange stadig kender bedst som sønderskudte huse fra borgerkrigen og for sindssygt gråt vejr, har måske nu fået et guldæg at markedsføre sig med over for turister.

Et vaskeægte drageæg.

Eller 'vaskeægte' og 'vaskeægte', dragerne var lavet af digitale effekter og tilhørte Daenerys Targaryen, dragemoren, en af HBO-seriens mest elskede karakterer.

HBO er i gang med at filme sæson 8 af 'Game of Thrones' på Linen Mill Studios i Banbridge, og i Nordirland håber man at kunne åbne for adgang til seriesagnomspundne steder som Winterfell, Castle Black og Kings Landing, ifølge BBC.

Man vil, siger HBO's talsmand, kunne »helt selv udforske Westeros«, hvad det så end kommer til at betyde.

Westeros har i populærkulturen fået nogenlunde samme mytologiske karakter som det Wessex, Thomas Hardy lod sine store romaner foregå i gennem det 19. århundrede.

Der vil være udstillinger af kostumer, rekvisitter og 'autentiske' våben alle steder, der bliver åbent for 'Game of Thrones'-turismen.

John McGrillen, chef for Tourism NI i Nordirland, siger at projektet kan blive en gamechanger på det verdensomspændende turistmarked.

For turister er Nordirland især kendt for Titanic Belfast, en turistattraktion åbnet i 2012, og kyststrækningen Causeway på nordkysten.