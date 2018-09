Hvorfor pokker kysser Jonatan Spang med Pernille Vermund? Er det sexisme? Er det kærlighed?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om 'Tæt på sandheden' - første afsnit i sæson 3, der kan ses på dr.dk.

Indledningsvis: Hvor er det dog bare superduper, at Jonatan Spang og satireformatet ’Tæt på sandheden’ er tilbage med sin tredje sæson efter en fortjent sommerferie.

Godt nok er store dele af den politiske og erhvervsmæssige virkelighed efterhånden og gennem længere tid af en sådan karakter, at satiren nærmest ikke er nødvendig for at kalde på grinet.

set i tv Tæt på sandheden, DR 2. Kan ses på dr.dk.

Men det er alligevel rart at få begivenhederne aggressivt kommenteret af den skarpe og skønne komiker, som ikke går af vejen for at snave Pernille Vermund i gulvet i en kombineret rosévin- og cannabis-eufori.

Eller som totalt overskrider sit mandat, når han åbenlyst opfordrer til, at man boykotter Danske Bank i kølvandet på den efterhånden fuldstændig groteske hvidvaskskandale.

Man bliver så dejligt bekræftet i sin kulturradikale centrum-venstre-snoede forargelse, når Spang klapper én kammeratligt og en smule brovtende på skulderen med et svedent grin og en verbal punchline så skarpt slebet til som en spritny sushikniv fra Politiken Plus-butikken.

Men man får også en fornemmelse af at have været vidne til en veloplagt høst af lavthængende frugter – eller et økonomisk svindelnummer over for et så forsvarsløst offer som f.eks. Skat.

Forstå mig ret: Det er hamrende morsomt, når Spang langer ud til højre og venstre, og det er sandelig på sin plads at revse visse politikere for deres mildest talt bizarre optræden. Og det giver mening at sammenkæde Dansk Folkepartis krav om mere kristelighed i danske public service-medier med alle de seksuelle overgreb i den katolske kirke.

Selvfølgelig er det grotesk, men det er satire, og det fungerer ret godt. Men aftenens morsomste sketch var faktisk den, der udspillede sig under Folkemødet i sommer, hvor en skare småvisne mediefolk legede ’den, som roséflasken peger på’, og hvor Jonatan som taber skulle drikke en – hel – kop kaffe ved Ny Borgerliges Stand.

For det var nemlig her, at han fik øje på Pernille Vermund og så hende som andet end et politisk uhyre og i sin omtågethed gav sig til at kysse hedt med hende.

For hvad var dog det for en omgang fuldstændig flagrant politisk ukorrekthed, vi der var vidner til? Var det sexisme? Var det kærlighed? Var det en helt igennem af alt for meget blegfesent voksensaftevand pladderhumanistisk imødekommelse af retten til at have radikale politiske synspunkter?

Ja, hvad pokker var det egentlig, der lige skete, da Jonatan og Pernille lod tungerne sno sig som livskraftige ål i en spand foran et sortbejdset sommerhus i det danske sommerland?