Pædagogisk ekspert: For højt tempo i børnefjernsyn kan skade evnen til fordybelse Flere eksperter i børn og børns udvikling er bekymrede over tempoet i børneudsendelserne. Særligt i de udenlandske produktioner.

Et fortsat stigende tempo i tegnefilm og serier til særligt de helt små kan skade børnenes evne til at fordybe sig.

Det siger Ole Henrik Hansen til Kristeligt Dagblad. Han er lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet og har blandt andet undersøgt tempoet i børns dagligdag på flere måder.

Han konstaterer, at det simpelthen går for stærkt. Og det har børnene ingen gavn af.

»Med den måde, vi driver barndommen på, er vi med til at konstruere børn, der forventer tempo. Det kan selvfølgelig ikke siges helt sort/hvidt, men børnene bliver frataget muligheden for at fordybe sig. Man har i nogen grad på kanaler som Ramasjang og Ultra skabt en lav kvalitet af børneudsendelser, som lever på et grotesk højt tempo«, siger han.

Udenlandsk tv skruer tempoet op

De senere år er flere børn begyndt at se tegnefilm og serier på streamingtjenester som Netflix og YouTube.

Her er store dele af det enorme indhold til børn købt ind i udlandet, og det er særligt udenlandsk børnefjernsyn, der kører i et højere tempo end DR's Ramasjang-alternativ.

Et tempo, der ikke er blevet langsommere, forklarer Christa Lykke Christensen, der er lektor på institut for medier, erkendelse og formidling ved Københavns Universitet til Kristeligt Dagblad.

Ole Henrik Hansen er særligt fokuseret på problemerne for børn under seks år.

Og det handler ikke om, at poderne skal kede sig. Men han mener, at det vil være gavnligt, at børn skal forholde sig til færre elementer i dagligdage. Og her udgør børne-tv - og i særdeleshed det udenlandskproducerede - nogle af de elementer.