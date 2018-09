Sut min klitstorm: Sådan gik det til, da to erfarne DR-værter tabte sutten

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag handler klummen undtagelsesvis om et radioprogram, nemlig 'Shitstorm' på P1, der blev sendt lørdag 22. september og kan streames på dr.dk. Interviewet med Nikoline starter 12 minutter inde i programmet.

Vi bliver nødt til at tale om de 12 mest vanvittige minutter i nyere dansk radiohistorie.

For sjældent har man hørt et par erfarne radioværter tabe sutten i den grad, det skete forleden, da provo-rapperen Nikoline var gæst i programmet 'Shitstorm' på P1 for at tale om sin nyeste musikvideo 'Sut min klit' og de kommentarer, negative såvel som positive, der har fulgt i dens kølvand.

Shitstorm på P1 Live-program, der sendes lørdag kl. 12.15 på P1. Programmet gennemgår hver uge de sager, der har skabt mest debat på de sociale medier. Programmets to værter gennemgår internetdebattens mest kontroversielle udtalelser og kommentarer og forsøger at forstå de personlige konsekvenser bag.

De to værter, Mads Aagard og Abdel Aziz Mahmoud, kom urimeligt klodset fra start, da førstnævnte introducerede rapperen ved at kolportere Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsens smagløse sammenligning af hende og massemorderen Anders Behring Breivik.

»Ja, det var noget af en intro«, lød første kommentar fra en forståeligt forurettet Nikoline.

Og herfra fortsatte den dårlige stemning i en grad, så man som lytter sad og overvejede, om ens tæer nogensinde ville rette sig ud igen.

Værterne ville have Nikoline til at kommentere de negative kommentarer til 'Sut min klit', men Nikoline gad ikke at spilde sin taletid på »tabere på nettet, som ikke selv kan finde ud af at lave en video«.

Alligevel læste værterne tre dumme kommentarer op, der vitterlig intet substantielt havde at byde på. »Føj, hvor klamt, jeg brækker mig, ad-ad-ad«, lød en af dem. Hvad havde Aagard og Mahmoud selv forventet, at Nikoline skulle svare til det?

Man kunne i det mindste have gjort sig den ulejlighed at finde nogle kommentarer med substans, der problematiserer Nikolines musikvideo, hvor modellen Oliver Bjerrehus optræder med ordet 'Luder' på brystet, topløse arabiske kvinder brænder IS-flag af, og tidligere Zentropa-boss Peter Aalbæk holder en mikrofon op til Nikolines underliv. Der er således vinkler nok at gribe fat i.

Ingen tvivl om, at Nikoline var en ufattelig genstridig gæst, og hun havde bestemt sin del af æren for, at interviewet røg helt af sporet, men professionelle radioværter skal kunne håndtere et modspil, og at præmissen for deres vinkel bliver sat til debat, også selvom det sker i en skinger tone.

Gæsten er, ja netop ... en gæst. Som journalist mister du alt, hvis du går i sproglig infight med din kilde. Stil spørgsmålene. Vær kritisk. Følg op. Og gør det igen. Men lad være med at skændes med din gæst.

Interviewet endte med, at værterne i en uværdig bad cop/bad cop-rutine overfaldt Nikoline med klicheer om rappere (»I rappere, I er sgu også så fucking mandschauvinistiske«), inden de smed hende ud af studiet.

Nikolines sidste replik var »Luk røven«, og det indrammede sådan set de foregående 12 minutter helt perfekt.

Men måske ville 'Shitstorm'-værterne bare gerne selv prøve at havne i en shitstorm. I så fald: Velkommen i den.