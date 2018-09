Pornostjerne og gangsterkæreste: Victoria Carmen Sonne hamrer igennem i to markante hovedroller

Victoria Carmen Sonne er ikke glad for at få taget billeder. Så da der skal tages billeder bliver der lavet et narrativ inspireret af Tony Scotts 'True Romance' fra 1993. Det er en smuk kvinde, der myrder en mand. Hun smider ham i en sort sæk og propper ham ned i bagagerummet på sin røde Pontiac Bonneville fra 1966. Hun finder et nærliggende toilet, skiller sig af med solbrillerne og den røde frakke og ifører sig i stedet en sølvfarvet jakke og trækker en platinblond paryk på. Og så kører hun ud af byen. Flugten er i gang.