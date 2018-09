Skaberen af 'Bridesmaids' er tilbage med en amatørdetektiv-thriller med for mange plot-twists Instuktøren Paul Feig lægger ganske vittigt ud, og at lade hovedpersonen Stephanie fortælle forløbet via sin vlog er et godt greb.

Med sin 110 procent teflonbelagte, amerikanske udstråling er Anna Kendrick nærmest selvskrevet til rollen som Stephanie i ’A Simple Favor’. Stephanie er den frygtelige forældretype, som med sin ukuelige energi giver alle andre forældre i klassen dårlig samvittighed. A Simple Favor









Thrillerkomedie. Biografpremiere Instr.: Paul Feig USA, 2018. 117 min. Stephanie har en videoblog, hvor hun præsenterer opskrifter og fortæller om mere småt end stort fra sit liv som eksemplarisk alenemor, mens hun har travlt med at lægge låg på sin egen usikkerhed. Alt det ændrer sig, da hun fra den ene dag til anden bliver bedsteveninde med den glamourøse og ansvarsløse Emily, der går med sexet tøj, drikker tør martini som postevand og groft udnytter Stephanies villighed til at passe begge kvinders små og store drenge. Læs også: 6 hjerter: Denne film undslipper enhver form for grænsekontrol ’Bridesmaids’-instruktøren Paul Feig lægger ganske vaks og vittigt ud, og at lade Stephanie fortælle forløbet via sin vlog er et godt greb. Men efterhånden som filmen udvikler sig fra hverdagskomedie til en slags amatørdetektivthriller, mister Feig langsomt fokus. Plottet tager lige et par twists for mange, og hvad der var af stil, bliver mere fortyndet end en tør martini, hvor man har glemt at smide isklumpen ud.