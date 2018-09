Judi Dench forsvarer Kevin Spacey: Han skulle ikke være klippet ud af film

En af britisk film og teaters matriarker, 83-årige Judi Dench, synes, at kollegaen Kevin Spacey er blevet straffet helt ude af proportioner for nogle seksuelle overgreb, som han ikke har vedkendt sig.

Tilsyneladende arbejder Spacey slet ikke mere, fordi ingen vil hyre ham, men det er især lysten til at klippe skuespillere, man ikke kan lide, ud af allerede eksisterende film, Dench vendte sig imod ved filmfestivalen i San Sebastian i Spanien.

»Jeg kan ikke sige god for, at man - hvad han end har gjort - begynder at klippe ham ud af filmene. Er det nu meningen, at vi skal gå hele vejen tilbage i historien og se på, hvem der har opført sig dårligt på en eller anden måde eller har forbrudt sig mod loven, og så klippe dem ud?«.

Det vakte opsigt, da instruktøren Ridley Scott sidste vinter valgte at klippe alle de scener i filmen 'All the Money in the World' med Spacey ud og indspille dem igen, nu med Christopher Plummer.

Spacey - og Plummer - spillede milliardæren Paul Getty.

»Er det tanken, at vi skal udelukke dem fra vores historie?«, spurgte Judi Dench videre, ifølge BBC. »Jeg kender intet til den konkrete sag, men jeg synes, han er, og var, den mest vidunderlige skuespiller ... og en god ven«.

Efter balladen sidste vinter blev Kevin Spacey endvidere skrevet ud af Netflix-serien 'House of Cards', i hvilken han spillede den altdominerende rolle som den amerikanske præsident.