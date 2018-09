Lars Mikkelsen nomineret til international tv-pris Den danske skuespiller skal kæmpe om prisen med skuespillere fra Brasilien, Canada og Tyrkiet.

Den danske skuespiller Lars Mikkelsen er blevet nomineret til en international Emmy-pris for sin rolle i DR-serien 'Herrens Veje'.

Det skriver International Academy of Television Arts og Sciences (IATAS), der står bag prisen, i en pressemeddelelse.

Mikkelsen er nomineret i kategorien Bedste mandlige skuespiller og skal kæmpe om prisen med skuespillerne Julio Andrade fra Brasilien, Billy Campbell fra Canada og Tolga Saritas fra Tyrkiet.

»Ser man på den store variation og geografisk spredning blandt dette års nominerede, så står det klart, at talentfulde præstationer på tv er et globalt fænomen«, siger Bruce L. Paisner, der er præsident for IATAS, i pressemeddelelsen om dette års felt.

DR, der står bag serien 'Herrens Veje', er ikke en uvant deltager ved prisuddelingen.

22 gange er DR-serier blevet nomineret. Fire gange har det ført til sejr - blandt andet for 'Livvagterne', 'Ørnen', 'Nikolaj og Julie' og 'Rejseholdet'.

Vinderne bliver afsløret ved en stor ceremoni i New York 19. november.

ritzau