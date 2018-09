Skuespillerformand: »Jeg håber at se en dansk film en dag, hvor hovedrollerne er ikke-etniske danskere, men hvor deres etnicitet er uvæsentlig for plottet«

Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund

»Vi ved, at dansk film har et problem med, hvilke roller etniske minoriteter bliver castet til. Selv om vi har fået flere skuespillere, der ikke er etnisk danske, ser vi dem stadig ofte i roller som taxachauffør, pizzabager eller kriminel«.

»I Dansk Skuespillerforbund har vi et ligebehandlingsudvalg, der arbejder med ligestilling og etnicitet, fordi det er to områder, hvor branchen er håbløst gammeldags på mange parametre. Vi laver også seminarer, hvor casterne lærer, at det er andet end 50-årige hvide mænd, der kan spille læge på et hospital«.

»Vi kan lære meget af Sverige. Det var svenskere, som skrev manuskriptet til 'Broen' (dramaserie, red.), og selv til rollerne som læge skrev de, hvis det for eksempel skulle være en svensk-kinesisk skuespiller, der spillede en læge«.

»Jeg håber at se en dansk film en dag, hvor hovedrollerne er ikke-etniske danskere, men hvor deres etnicitet er uvæsentlig for plottet. USA har vist os, at der er et kæmpe marked for den her type film. Det, tror jeg også, er tilfældet i Danmark, fordi vores samfund er multikulturelt, så selvfølgelig ønsker minoriteter også at se sig selv repræsenteret på skærmen«.

Meta Louise Foldager, producent hos Meta Film og SAM Productions

Foto: Mik Eskestad

»Vores repræsentation af mænd, kvinder, etniske minoriteter og alder matcher ikke samfundet. Så på den måde diskriminerer vi, når vi caster. Men jeg tror ikke, at ’Crazy Rich Asians’ er en succes, fordi der er etniske minoriteter i den. Det er, fordi den rammer noget i tiden, som folk synes, er mega fedt at se. Jeg tror til gengæld heller ikke på angsten for at bruge etniske minoriteter i film. For de afholder ikke en film fra at blive en succes, som det nogle gange er frygten«.