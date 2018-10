Instruktøren bag 'Lifeboat': »Jeg er blevet styrket i at stole på min kvindelige intuition«

»Min film er ikke selvbiografisk, men den tager udgangspunkt i mine egne oplevelser. Dels i, at jeg er blevet mor og har stiftet bekendtskab med urfrygt for, at der skal ske ens barn noget. Dels i flygtningekrisen – fra da jeg var på Lesbos i 2015 i en uge med nogle venner.

Vi tog af sted, fordi der ingen hjælpeorganisationer var på Lesbos på det tidspunkt, og vi var der som frivillige hjælpere. Det var en ret skelsættende oplevelse for mig. Vi blev konfronteret med noget, som det er helt uhåndgribeligt at finde en løsning på. Vi havde indsamlet nogle penge, og vi gjorde, hvad vi kunne for at give pengene der, hvor vi syntes, det var rigtigt. I mig selv oplevede jeg en mangel på alle mulige måder: Jeg ville gerne gøre noget, men kunne jo overhovedet ikke gøre nok.

CPH PIX Det går vildt for sig i en ny generation af instruktørers debutfilm. Katastrofer og klaustrofobi, voldtægt og mord samt filosofiske spørgsmål i små rum præger de seks danske film, der er nomineret til Politikens Talentpris, der uddeles for første gang på CPH PIX i Grand Teatret 6. oktober. Her fortæller en af de seks instruktører om sig selv og sin film.

Samtidig var det interessant for mig som filmskaber at opleve dynamikkerne mellem os, der skulle hjælpe, og dem, der kom som flygtninge. Pludselig havde jeg en magt, fordi jeg havde en viden til at sige: »Du skal gå over på den anden side af øen, der er 60 kilometer, og det foregår sådan«. Jeg havde magt til at vælge, hvem der skulle have mest tørt tøj til deres børn. Og de var omvendt i en rolle, hvor de følte sig nødt til at gøre sig likeable.

Hvad gør det ved mennesker at blive placeret i de roller? Det er noget af det, min film handler om.

På den her film har jeg arbejdet med et stærkt kvindeligt hold: kvindelig manuskriptforfatter, fotograf, klipper, sounddesigner og komponist. I ’Lifeboat’ er et møde mellem to kvinder i højsædet, og derfor har det været en intens rejse ind i den kvindelige psykologi, hvor det at have en kvindelig erfaringsbank omkring mig har været en stor gave. Jeg er blevet styrket i at stole på min kvindelige intuition, og jeg er blevet meget bevidst om, at det er herfra, jeg fortæller og udvikler mine ideer.

Jeg er født 3. juli 1986 og opvokset i Skælskør, som er en dejlig lille by. Medmindre man er teenager og gerne vil ud i verden. Som barn var jeg evigt observant og havde altid antennerne ude. Jeg fornemmede alt, hvad der foregik omkring mig, og til tider kunne jeg brænde helt sammen af indtryk. I dag bruger jeg det, at jeg konstant registrerer, meget aktivt i mit arbejde.

Jeg var omkring 20 år, da jeg fandt ud af, at det var film, jeg skulle lave. Inden da havde jeg overhovedet ingen forestilling om, at det var en mulighed. Det var ikke noget, jeg blev præsenteret for under min opvækst i provinsen. Men da min lillebror begyndte at interessere sig for film, så jeg lidt nysgerrigt til fra sidelinjen. Jeg boede på det tidspunkt i Los Angeles og var totalt forvirret over, hvad jeg skulle med mit liv. I en lille biograf så jeg en dag ’The Graduate’ med Dustin Hoffman. Jeg havde aldrig set den film før og blev så berørt af, at jeg kunne identificere mig med den ensomhed, han følte i filmen. Det gjorde mig opmærksom på, at man kan udtrykke sine følelser gennem film.

Jeg håber, at jeg engang kan lave en film, der kaster lys på andre menneskers retning i livet, ligesom ’The Graduate’ gjorde for mig«.

Politiken viser ’Lifeboat’ 1. oktober kl. 21.30 i Dagmar Teatret. Billetter til forestillingen kan købes her.