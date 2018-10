Instruktøren bag 'Neon Heart': »Jeg er optaget af at kigge på de ting, man umiddelbart har lyst til at vende blikket væk fra«

I ’Neon Heart’ følger vi tre karakterer, hvis veje krydser hinanden. En eksmisbruger prøver at få sit liv tilbage på fode, hans lillebror er på vej til at gentage storebrorens fejl, og en ung kvinde med fortid som pornoskuespiller forsøger at vende tilbage til en normal tilværelse.

Helt kort kan man sige, at det er en film om mennesker, der indhentes af de valg, de har taget.

Jeg er optaget af at kigge på de ting, man umiddelbart har lyst til at vende blikket væk fra. At konfrontere os, både mit publikum og mig selv, med det, der er tabuiseret eller svært at se i øjnene.

CPH PIX Det går vildt for sig i en ny generation af instruktørers debutfilm. Katastrofer og klaustrofobi, voldtægt og mord samt filosofiske spørgsmål i små rum præger de seks danske film, der er nomineret til Politikens Talentpris, der uddeles for første gang på CPH PIX i Grand Teatret 6. oktober. Her fortæller en af de seks instruktører om sig selv og deres film. I dag fortæller Laurits Flensted-Jensen om sin film 'Neon Heart'.

For eksempel har flere af filmens bifigurer et handikap, mentalt eller fysisk. I forhold til at udfordre mig selv og publikum, er der en scene, hvor en af hovedkaraktererne, der passer udviklingshæmmede, tager dem med på bordel, så de kan opleve kærlighed og intimitet. Den scene er både smuk og lidt udfordrende.

Et andet sted i filmen er der en mand, som sidder i kørestol, der optræder ekstremt afskyeligt og grænseoverskridende. På den måde viser filmen, at mennesker med handikap også kan rumme det grimme og det ubehagelige. Mennesker med handikap fremstilles ofte udelukkende som gode og ordentlige, og det er med til at reducere dem som mennesker.

Jeg er født 23. september 1985 og er vokset op i Århus, Paris, København og Nordsjælland. At vokse op i mange forskellige miljøer har måske været med til at give mig interessen for at dykke ned i forskellige miljøer, både meget privilegerede og mindre privilegerede. Og for at finde identifikation i menneskeskæbner, mange af os umiddelbart har svært ved at identificere os med.

Min mor var meget aktiv i kvindebevægelsen i Århus, da jeg var barn. Fra den periode har jeg lånt brudstykker af mit eget liv til hovedpersonerne i filmen. Det er en måde at gøre filmen personlig på. Ikke at der er tale om en 1:1 gengivelse af mig, men det er ret tæt på mig selv, da storebroren på et tidspunkt siger, at han er vokset op i et kvindekollektiv, hvor der ikke var adgang for mænd.

I stedet for at skrive en færdig historie først, så både skrev og filmede vi sideløbende.

Jeg er vokset op med akademiske forældre, som var optaget af at gøre en forskel i verden. Jeg ledte efter en kunstnerisk og ikke-akademisk måde at handle på og var tidligt tiltrukket af at lave film. Jeg er uddannet fra Filmskolen i 2013.

’Neon Heart’ er udviklet under tiltaget Skitsen under New Danish Screen. Skitsen var et forsøg på at gøre op med den traditionelle manuskriptudviklingsproces. I stedet for at skrive en færdig historie først, så både skrev og filmede vi sideløbende. Det gav mulighed for at udvikle historien og karaktererne gradvist, mens vi afprøvede scener i praksis. I forhold til ’Neon Heart’ var det frisættende og gav mig plads til i særlig høj grad at følge min intuition. Det var rigtig fedt, og jeg håber, at man vil lade det tiltag fortsætte, for jeg tror, at mange gode ideer går tabt, fordi manuskripter primært består af ord, hvorimod film jo består af billeder og lyd«.

