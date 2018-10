Instruktør bag Cutterhead: »At lave film er at indgå i et sprog, der hele tiden udvikler sig«

»’Cutterhead’ foregår under jorden, i det københavnske metrobyggeri, hvor der sker en ulykke, og hvor pr-medarbejderen Rie bliver spærret inde sammen to metroarbejdere, Ivo fra Kroatien og Bharan fra Eritrea. Pludselig er de afhængige af hinanden for at overleve.

At lave film ser jeg mere som at koreografere en dans end som at skrive en novelle. Der skal være en dialog med kroppen og rummet, hvis det skal fascinere mig. Og så må det også gerne handle om verden og samfundet. Det må gerne handle om en lillebitte, konkret ting, men det skal handle om noget.

CPH PIX Det går vildt for sig i en ny generation af instruktørers debutfilm. Katastrofer og klaustrofobi, voldtægt og mord samt filosofiske spørgsmål i små rum præger de seks danske film, der er nomineret til Politikens Talentpris, der uddeles for første gang på CPH PIX i Grand Teatret 6. oktober. Her fortæller en af de seks instruktører om sig selv og sin film.

Som barn var jeg altid optaget af teknik og troede længe, at jeg skulle være fysiker eller computertekniker.

Jeg er født 15. nov. 1985 og opvokset i Sennels, en lille by ved fjorden i Thy. Vi boede i et hus, min far havde bygget. Min mor var skolelærer. Min far lavede altid noget nyt, så jeg voksede op med både stabilitet og ustabilitet.

I Sennels havde filminstruktør Jørgen Vestergaard base. Da han lavede ’Snøvsen’, var jeg med på settet med min far. Jeg kan huske, at man kunne styre Snøvsens næse med en fjernstyring.

Rasmus Kloster Bro. Foto: Tobias Selnæs Markussen

Rasmus Kloster Bro. Foto: Tobias Selnæs Markussen

En af de gode ting ved min far var, at han kunne komme hjem med en vaskemaskine på traileren, sparke den ned på jorden og sige til mig: »Værsgo, skil den ad, til der ikke er to ting, der hænger sammen«. Det kunne også være et fjernsyn. Alt, der skulle samles igen, måtte jeg selv finde på. Der er aldrig blevet vist en tegning eller en instruktionsbog. Så da computeren og siden internettet kom, gik jeg på opdagelse i det og forsvandt ind i det univers.

Den levende filmkultur er som en samtale, og jeg kan være én stemme i det sprog

I begyndelsen var det ekstremt dyrt at være på internettet, så hjemme var der begrænsning på, hvor meget jeg måtte bruge det. Da skolens bibliotek fik internet, kunne man bruge det ubegrænset. Men i weekenderne var skolen lukket, og så fandt jeg på at trække et kabel fra skolebibliotekets modem til loftet mellem gymnastiksalen og biblioteket. I weekenderne kunne jeg snige mig op i et indhak på det loft med en gammel bærbar IBM, jeg havde fået, og så var jeg på nettet på skolens regning.

Som ung gik jeg på Arkitektskolen, hvor jeg havde mange diskussioner med mine professorer, fordi jeg nærmest kun lavede videoværker som løsning på arkitektoniske problemer. Jeg kunne godt nogenlunde lave en kultegning, men jeg ville altid være bedre til at udtrykke mig med videosprog. Da jeg fandt ud af, at der er noget, der hedder Filmværkstedet, hvor man kunne søge om bevilling og adgang til et kamera, gjorde jeg det. Og droppede Arkitektskolen. Da tænkte jeg ved mig selv: ’Now I’ve made it’. Jeg følte, jeg havde fundet hjem. Senere har jeg gået på Super 16.

At lave film er at indgå i et sprog, der hele tiden udvikler sig. Den levende filmkultur er som en samtale, og jeg kan være én stemme i det sprog. Jeg så Gaspar Noés nyeste film ’Climax’, som på en eller anden tydelig måde er det, jeg gerne vil lave: Den er en blanding mellem et dj-sæt, en dans og et syretrip. Både historien og følelserne og det rummelige, rytmiske, farverige sprog i den film er en biografoplevelse«.

Politiken viser ’Cutterhead’ 3. oktober kl. 20 i Empire. Billetter til forestillingen kan købes her.