Instruktøren bag 'Holiday': »Det er typisk for kvinder, at man sørger for at være meget kompetent«

»’Holiday’ er et kompromisløst blik på en kvinderolle, som jeg synes har været undervurderet og udskammet. Filmen handler om en kvinde, Sascha, som tager forkerte valg, og jeg ser på, hvad det sårbare i hende er, hvor hendes smertepunkt er. Magt og køn har optaget mig meget i mit liv.

Jeg er født 10. februar 1978 og opvokset i en forstad til Stockholm, Lidingø, der svarer lidt til Charlottenlund. Da jeg var barn, havde vi nu ikke så mange penge – min far var lægestuderende, og min mor var revisor. De var lidt bohemeagtige, og der var meget rummeligt hjemme hos os.

CPH PIX Det går vildt for sig i en ny generation af instruktørers debutfilm. Katastrofer og klaustrofobi, voldtægt og mord samt filosofiske spørgsmål i små rum præger de seks danske film, der er nomineret til Politikens Talentpris, der uddeles for første gang på CPH PIX i Grand Teatret 6. oktober. Her fortæller en af de seks instruktører om sig selv og sin film.

Jeg blev født som filmskaber, da jeg var i begyndelsen af tyverne. Jeg boede i Stockholm og havde læst kurser i litteratur og teater på universitetet, da jeg begyndte i en videogruppe om aftenen. Derefter gik jeg på en videomedieagtig højskole i Skåne, og jeg gik på en kunstnerisk filmskole i Göteborg i tre et halvt år, inden jeg søgte ind på Filmskolen i Danmark. Det er typisk for kvinder, at man sørger for at være meget kompetent. Men jeg kan nu også godt lide skoler, systemer, jeg kan lide at lege. Jeg har lavet, hvad jeg havde lyst til, og det er en gave, når man som jeg prioriterer værket over at se det som et job. Selvfølgelig skal jeg betale huslejen, men jeg er ikke i branchen for at tjene penge.

Visuelt holder jeg af at arbejde i tableauer og lade livet udspille sig rimeligt kaotisk inden for dem. Hvor musikaliteten og timingen måske er vigtigere end indholdet. Jeg løfter tæppet og ser, hvad der ligger under det. Det er faktisk det eneste, der interesserer mig. Andre bruger hele deres liv på at lægge det tæppe på plads og stiller ingen spørgsmål.

Lige nu udvikler dansk film sig meget. I mange år har der været en tendens til at lave historier om mennesker, der kommer fra middelklassen og har et problem, som man så løser, og så bliver alle lykkelige og har lært enormt meget undervejs. For mange film har handlet om, at ’hans mor tævede ham’ eller ’hans far var alkoholiker’, og det bliver så fremstillet som forklaringen på, hvorfor han selv har sår på sjælen. Den slags film bliver man ikke klogere af. Det er en overfladisk og uinteressant måde at håndtere virkeligheden på.

Der er mange danske film, jeg glæder mig til at se. For eksempel ’Cutterhead’, der foregår blandt metrobyggere under jorden. I sin præmis er den superenkel, men jeg er virkelig bange for at se den. Man kan godt bruge et enkelt greb og samtidig være radikal.

Stanley Kubrick er en af de filmskabere, jeg er inspireret af. Ligesom han gjorde, holder jeg meget af at lave adaptations af bøger og gøre det personligt og specifikt. Også Ulrich Seidl, Carlos Reygadas og Harmony Korine er jeg glad for.

Hvad jeg gerne vil nå, inden jeg dør? For ti år siden havde jeg svaret: at blive gift med Lars von Trier. Nu er han for gammel. Jeg vil gerne leve et stille og roligt liv og få lov til at være kreativ på mine egne præmisser. Og arbejde lidt for, at alle kan have det sådan. Hvis vi indretter vores samfund efter det, kan det reelt lade sig gøre, at alle arbejder meget lidt og har mulighed for at være kreative.

