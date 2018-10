Instruktøren bag 'Brakland': »Jeg har aldrig haft en klar forestilling om, hvad jeg skulle være som voksen«

»Vi snakker tit om vores første kærlighed, men på nogle måder er venskaber vigtigere, og det bliver tit glemt. ’Brakland’ er en film om det første venskab. Om hele den energi, der opstår, når man for første gang mærker et rigtigt venskab. Og om at kunne takle den energi i kroppen.

Hovedkaraktererne er to 15-årige drenge. Den ene, Simon, er flyttet fra København til Vesterby, en by i provinsen, hvor filmen foregår. Den anden, Bjarke, er fra Vesterby. I filmen bliver de to venner, og de udfordrer hinanden på forskellige måder. Samtidig sker der nogle ret store ting, som får spændingerne imellem dem til at vokse og blive meget intense.

Jeg er selv vokset op i provinsen. Jeg er født 6. april 1980 i Udby Sogn på Midtsjælland og er vokset op i Holbæk.

CPH PIX Det går vildt for sig i en ny generation af instruktørers debutfilm. Katastrofer og klaustrofobi, voldtægt og mord samt filosofiske spørgsmål i små rum præger de seks danske film, der er nomineret til Politikens Talentpris, der uddeles for første gang på CPH PIX i Grand Teatret 6. oktober. Her fortæller en af de seks instruktører om sig selv og sin film.

Jeg har aldrig haft en klar forestilling om, hvad jeg skulle være som voksen. Livet har på en måde vist mig vejen, og jeg har prøvet at gribe de chancer, der kom. I mange år spillede jeg som dj, og så har jeg stået på ski i en del år. Det blev jeg så god til, at nogen, som lavede skifilm, gerne ville filme mig.

Da jeg på et tidspunkt havde smadret min krop så meget, at jeg ikke kunne stå på ski længere, tænkte jeg, at jeg kunne lave film i stedet for. Derefter var jeg runner, jeg lærte at klippe, jeg interesserede mig for scenografi – måske fordi jeg er uddannet dekoratør – og med tiden blev jeg instruktør på en tv-serie, ’Anton 90’. Med ’Brakland’ var det produceren Eva, der ringede til mig og spurgte, om jeg ville lave den. Jeg bad hende om at gentage det, for jeg var nødt til lige at høre det igen. Det var helt fantastisk at få tilbudt.

Så jeg er ikke uddannet filmskaber. Jeg er kommet ind fra gaden. Og når jeg sidder sammen med nogle, der refererer til en fransk film fra 1962, aner jeg ikke, hvad de snakker om. Til gengæld tror jeg, at det har været min ting, at jeg i løbet af fem-seks skisæsoner i Frankrig har set alle mulige forskellige film. Når du er dernede for at stå på ski, og det er dårligt vejr, sidder man i et lillebitte hummer sammen med folk, der har taget film med hjemmefra. Det specielle dengang var, at det var dvd’er og vhs’er, og nogle gange var der ikke engang covers med til dem, så man anede ikke, hvilken film man skulle se, når man satte den i afspilleren. Det kunne lige så godt være ’Ud at køre med de skøre’ eller ’Requiem for a Dream’, som det kunne være ’The Shining’. Eller ’Midt om natten’, der efter min mening er en af Danmarks bedste film.

Forestil dig at gå ind i en biograf hver dag uden at vide, hvad du skal se. Jeg tror, det har været en vildt god måde at lære filmsproget på.

Jeg synes, der laves vanvittig gode film i Danmark. Sådan en film som ’Nøgle hus spejl’ er genial. Det er synd, at for eksempel unge tror, den ikke har noget med dem at gøre, fordi den handler om gamle mennesker. Måske har den faktisk noget med dem at gøre. Jeg synes, den er ekstremt relevant. Nogle gange er vi som publikum i Danmark lidt dårlige til at åbne op og se filmen for det, den er. ’Løvernes konge’ er jo heller ikke kun lavet til løver«.

