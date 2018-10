Filminstrukør fandt hjem under den arktiske himmelbue: »Solen var lige kommet frem efter at have været borte i 12 uger. Stilheden gjorde, at jeg kunne høre mit eget hjerte slå« Boris Benjamin Bertram har brugt halvandet år på at definere, hvad ’hjem’ og ’ly’ betyder. Han fandt hjem i en natur, der er truet af klimaforandringer.

Den her hjørnecafé, i Overgaden Neden Vandet på Christianshavn i København, er langt fra hjemme. For os begge.

Boris Benjamin Bertram bor lige om hjørnet, jeg selv mange, mange kilometer herfra.

Og dog er det hjemmet vi mødes for at tale om, for at føle os frem til. Eller måske ’ly’ snarere end ’hjem’.

Bertrams nye film, som man kan se flere steder i landet i dag mandag, og som dernæst vises i bl.a. New York og London, hedder ’The Human Shelter’, menneskeligt ly, hjem. Han rejste verden rundt med en filmfotograf, fra øst til vest, fra nord til syd. Fire kontinenter tog han til, ni lande.

»Jeg tog derhen, hvor vi mennesker er mest pressede og spurgte: Hvordan skaber vi et hjem dér?«, siger Boris Bertram. »Mennesket er i bevægelse som aldrig før, og jeg er meget optaget af det nomadiske. Hvis vi skal ændre noget, er det, hvordan vi skaber hjem i den nye virkelighed«.

En kvinde i filmen, amerikansk, arbejder for NASA. Hun voksede op i en forstad til Chicago, og da hun studerede, flyttede hun ind til Chicago. I filmen bor hun på en rumstation, der simulerer at ligge på Mars, som er det fælles hjem, vi en dag bliver nødt til at rømme til, når jorden er blevet ubeboelig for mig.

»Fra forstaden over storbyen, fra kloden til stjernerne. Det er bare så smuk en metafor, som giver god mening på dette tidspunkt af verdenshistorien«.

Ikeas kunstværk

Bertram var rundt i forskellige mellemøstlige flygtningelejre for at lave en film om krigsfotografen Jan Grarup, da han blev ringet op af den svenske møbelproducent Ikea, som ville have ham til at lave en film for sig.

»Men altså en rigtig film, et kunstværk«, siger han. »Jeg ville under ingen omstændigheder lave en film i velfærdsdanmark. Den skulle handle om klimaforandringer, slumbyer, megacities, en verden på vej ud over kanten«.

Det er der ikke meget hverken Billyreol eller köttbullar over, men for Bertram er Ikea »et mini-FN på kloden, superegageret i bæredygtighed og vandprojekter«. Og de havde pengene og kontakterne i FN og hos Museum of Modern Art. Og de gav ham frie hænder.

Det er ti år, siden Boris Bertram har produceret film i Danmark, så han kan selv være en nomade. Og den film, han følte sig inspireret til at lave, kunne ikke filmes i Aalborg, hvor folk sidder alene hjemme i hvert sin lejlighed. Og ser fjernsyn for nu at sige det, som det er.

»Ensomhed er måske den største folkesygdom i det moderne samfund. Folk der ikke er en del af fællesskaber, som ikke føler sig set«.

Det var fællesskabsfølelsen, jeg var på jagt efter Boris Benjamin Bertram

»Det var fællesskabsfølelsen, jeg var på jagt efter. Den som jeg oplevede i flygtningelejrene i det nordlige Irak og i Laos’ slumbyer og i kollektiv hos nørderne i Tokyo, de der geekhouses, hvor unge finder sammen, fordi de ikke længere vil bo alene i småbitte lejligheder. Jeg tog til Tokyo for at lave noget på microliving-fænomenet, og vi filmede også en kvinde, der har opgivet kæreste og sex for at kunne bo i sit syv kvadrameter store mørkekammer. Hun overfører så sit personlige rum ud i det offentlige rum«.

’Hjemme’ er Boris Benjamin Bertrams mantra for tiden. Flere dage efter vi mødtes, skylder jeg ham stadig svar på, hvad ’hjemme’ er for mig. Angiveligt er jeg den eneste af de hundreder, han har spurgt verden over, der ikke straks har kunnet svare.

Og stadig ikke kan det, mens disse linjer skrives. Jeg eksperimenterer mig frem ved at kalde mit karrygule skab, det med de kinesiske mønstre, som står i min stue, for der, hvor jeg er hjemme, men det var vist mest for at sige noget. Jeg kan se, at Bertram er skuffet over, så fysisk og håndgribeligt jeg forstår begrebet.

Hjertet slår

»Tænk på ’hjemme’som et lys, du kan lide at sidde i, nogle mennesker du føler ser dig. Fra Kurdistan over Mosul til Laos er du den eneste, der ikke bare har svaret spontant. »Hjem for mig er at mærke brisen fra havet ind over Macoco«, husker han fra sin film.

»Selv har jeg aldrig følt mig mere hjemme, end når jeg en tidlig morgen tog med samerne ud på snescooter og så solen stå op. I et urgammelt snelandskab, under den arktiske himmelbue. Solen var lige kommet frem efter at have været borte i 12 uger. Stilheden gjorde, at jeg kunne høre mit eget hjerte slå. Her følte jeg en stor forbundethed til landskabet og det gav mig en følelse af at komme hjem«.