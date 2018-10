Husker du Lykkehjulet: For 30 år siden landede amerikansk fjernsyn i Danmark med klik, blink og vokaler til salg. Nu er det tilbage ’Lykkehjulet’ blev TV 2’s første rigtige megasucces, og formatet kom både som brætspil og til de dengang nymodens pc’er.

Gameshowet ’Lykkehjulet’ er ikke nogen dansk opfindelse. Kombinationen af roulette og stavekonkurrence blev opfundet af tv-manden Merv Griffin, som egentlig var jazzsanger, men slog sig på fjernsynsarbejde, og i den sammenhæng skabte såvel ’Wheel of Fortune’, der er programmets oprindelige navn, og ’Jeopardy’, quizprogrammet, hvor man skal svare ved at stille et spørgsmål.

Men da TV 2 – som netop i dag fejrer 30-års fødselsdag – i sin spæde vorden i 1988 skulle have madding på krogen til den store seerfiskekonkurrence, valgte man den gennemprøvede succes, som på det tidspunkt havde kørt i mere end tyve år.

Som vært ansatte man Politikens tidligere Washington-korrespondent Michael Meyerheim, og som bogstavpige fandt producenterne først Pia Dresner, siden Carina Jensen, der kom til at stå som kødeliggørelsen af figuren Kategorina.

Og folk elskede både gættelegen og at drømme om de plaider, duftserier, bærbare Toshiba-computere med astronomiske 30 megabyte ram og alskens andet til forbrugsfesten hørende man kunne vinde i tidens ånd.

For i slutningen af 1980’erne’ var årtiets deprimerende smalhals ved at aftage, og pengene begyndte atter at rulle hurtigt og hedt. De hedonistiske 1990’ere var på vej, og Meyerheims moderigtigt habitklædte apparition blev også et modbillede til konkurrentens enten murerskjorte- eller pulloverklædte nyhedsoplæsere samt Otto Leisners mere kostumeprægede klædedragt. ’Lykkehjulet’ blev TV 2’s første rigtige megasucces, og formatet kom både som brætspil og til de dengang nymodens pc’er.

Lykkehjulet i ny udgave Mandag 1. oktober klokken 20 sender TV 2 igen 'Lykkehjulet' i anledning af kanalens 30-års jubilæum. Værterne er Mikkel Kryger og Stephania Potalivo. I alt sendes seks afsnit af 'Lykkehjulet'. (Foto: Peter Kjeldsen/TV 2)

Det var det første amerikanske gameshow, som blev importeret. Tidligere havde monopolet DR klaret sig med uspecificerede påhit som ’Tippejob’ og ’Fup eller fakta’. Men nu fik disse kamp til stregen. Senere kom også ’Jeopardy’ til på den nye kanal. For ligesom at fuldende billedet.

Og TV 2 vandt da også hurtigt seernes gunst med deres blinkende lys, lokkende præmier og mere tidstypiske udtryk. Old school public service med ’Horisont’ og dokumentarfilm om skilsmissebørn fik sit første, men ikke sidste, skud for boven.