DR 3 fortjener tårnhøj ros for ny serie om de svært begavede unge

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Michael Bo om 'Svært begavet' på DR 3.

Der, hvor jeg kom fra, kaldte vi dem ’overbegavede’ med en blanding af affærdigelse og misundelse. Dem med en høj iq, de klogeste 2 procent, de ganske særligt begavede.

I hvert faldt vidste vi, at de var nogle klumpedumper rent socialt, og at vi andre havde det meget sjovere.

DR 3 fortjener tårnhøj ros for sin nye serie om de svært begavede unge. Det er lykkedes redaktionen at komme så tæt ind på de tre karakterer i hovedrollerne, at det hæver sig over det generiske og pligtskyldige, og ingen dovne anslag. Hver især bliver de mødt, hvor de er, og journalisten tager deres selvbillede seriøst og koncentrerer sig om det, de koncentrerer sig om. Og får dermed fortalt hele den ’store’ historie også.

Set i TV Svært begavet (1:4). DR 3. Sendt mandag d. 1. oktober. Kan streames på dr.dk

Astrofysikeren og bodybuilderen Daniel på 21 hører klassisk klaver i lyttebøfferne, når han træner bryst til fitness. Han nørder om sorte huller og ligner kaptajnen på et amerikansk highschool-fodboldhold. Han er vild med anekdoten om, at Niels Bohr var fodboldmålmand, men kom til at lukke mål ind, når han forsvandt væk i sine egne tanker, for det kender han fra sig selv.

Daniel er et blidt gemyt. I teaseren for næste afsnit kan vi se, at han også magter at gå til abefester og te sig åndssvagt. Livet har ændret sig subtilt, siden han fik målt sin iq til 135, »men hvor meget kan man lægge i det resultat?«.

Med 24-årige Jens er det en anden sag. Hans høje begavelse giver sig udslag i en form for tvangsneurotisk ocd. Han fremviser sit yndlingseje, det perfekte håndklæde af irsk linned. Han går aldrig på stranden, men hvis han gjorde, ville han elske at have det håndklæde med.

det virker ikke, som om DR 3 har tænkt sig at tilfredsstille vi almindeligt begavedes fordomme over for de kloge

»Jeg bliver så ufattelig glad, når jeg ser på det. Og den her strop sidder fuldkommen centreret. Det er helt vildt. Det er gaven, der bliver ved med at gi’«.

Bioanalytikeren Kamma på 23 har travlt med at tænke over, hvorvidt hendes høje iq er i familie med hendes Aspergers, om det er de samme styrker og svagheder. Hun har Harry Potter-dvd’er stående på hylden, to små pudler i sengen og et helt vildt desorienterende og anmassende tapet med giftgrønne blomstermønstre.

Hun er ret lavpraktisk, når hun taler begavelse. »Jeg er forholdsvis lærenem«, siger hun, »og kan holde styr på alting«.

Kamma har en mistanke om, at hun går glip af noget vigtigt, men det virker ikke, som om DR 3 har tænkt sig at tilfredsstille vi almindeligt begavedes fordomme over for de kloge, men at gå frugtbart ind i deres selvfølelse og vise verden et nyt sted fra.