Netflix udfordrer sig selv: 'Black Mirror' er på vej med et afsnit, du selv er med i Netflix-serien 'Black Mirror' er klar med femte sæson til december med nyt interaktivt afsnit.

Den femte sæson af 'Black Mirror' er på vej, og den kommer til at blive en smule anderledes, når den får premiere på Netflix til december.

Skaberne bag den dystopiske serie er i gang med at udvikle et særligt afsnit, hvor seerne vil få mulighed for at påvirke plottets udfald, skriver Bloomberg.

At den teknologiske udvikling inden for streaming rammer 'Black Mirror' som en af de første, kommer ikke som den store overraskelse. Serien er efterhånden blevet en af tidens største tv-fænomener, et fælles referencepunkt, når vi diskuterer menneske mod maskine i den digitale tidsalder.

Som en gyserfilm skræmmer og fascinerer 'Black Mirror' gang på gang, og i Politikens anmeldelse af sæson 4 skrev Joakim Grundahl:

»For selvom ’Black Mirror’ kan kaldes en techno-kritisk ’hvad nu hvis’-serie, er der ikke længere til dens fremtid, end at vi altid kan genkende den. Og det er det, der er det skræmmende ved at se den. At genkende situationen i en dystopi er værre end at blive chokeret over den«.

Mere kompliceret end før

Det er ikke første gang, at Netflix eksperimenterer med interaktivt indhold. I 2017 udkom tegnefilmen 'Puss in Boots', der på dansk kaldes 'Den bestøvlede kat', hvor seeren kunne være med til at bestemme, hvad katten skulle slås med.

Men 'Black Mirror' kommer til at være den første serie til voksne, der indarbejder interaktive muligheder, og de vil være langt mere komplicerede end før set.

Skaberne bag serien forsøger nemlig at udfordre måden, de plejer at gøre tingene på, og det er noget, instruktør Charlie Brooker håber, at publikum vil bide mærke i:

»Vi vil prøve at gøre tingene helt anderledes, end hvad vi plejer. Forhåbentlig lykkes det«.