»Ud med racisterne, ind med feministerne«: Filmportræt af femistisk ikon er ordinært, men giver en tankevækkende indsigt i Sveriges politiske situation

Det er næppe tilfældigt, at titelskiltet til ’Feministen’ skrives med samme font og farve som på Beyoncés selvbetitlede plade fra 2014. Intentionen er så klar, at den bliver sympativækkende: Nogen forsøger at høste frugter af feminismens indtog i popkulturen og nå ud til de unge. Feministen i denne films sammenhæng er stifteren af det svenske parti Feministisk Initiativ, den meget lidt Beyoncé-agtige Gudrun Schyman. Hun introduceres som ikon for den svenske feminisme, der ifølge filmen selv er »et forbillede for feminister i hele verden«.

Dox Bio. Instr.: Hampus Linder. Sverige, 2018. 91 minutter. Dokumentar. Biografpremiere

Vi følger Schymans hverdag som leder af et parti, der kæmper for at komme over spærregrænsen, vi ser hendes vedholdende og kompetente arbejde bag det politiske showmanship, og så lægges der, som det sig hør og bør i denne dokumentargenre, op til, at vi skal om bag Schymans formelle personas facade. Men det kommer vi ikke. Heller ikke selv om Schyman forsøger at give indtryk af, at vi gør.

Hun har gennem sin karriere udtalt ønske om at gøre op med forestillingen om den umenneskelige politiker ved at tale åbent om sit privatliv, hun har beskrevet sig selv som »menneske, kvinde, mor, elskerinde, partileder – i den rækkefølge«. Retorikken er forførende. Schyman er ualmindeligt veltalende. Men masken falder aldrig. Selv når hun forsøger at kommunikere med sin bekræftelseshungrende datter, er det som en arbejdsgiver med en ansat. Men måske er det netop i fraværet af evnen til blottelse, at hendes egentlige blottelse ligger.

Negation af andres identitet

Portrættet af Schyman kommer mere til at handle om, hvordan den forråelse og fremmedgørelse som magt, enhver form for magt, påvirker mennesker. Gennem arkivmateriale fra hendes fortid kan man følge magtens hærdelse af hendes ansigt. Munden bliver mere og mere stram, blikket mere og mere fjernt.

Jeg sidder tilbage med en dyb respekt for hendes idealistiske arbejde, retoriske talent og store personlige ofre, men også med en ubehagelig indsigt i den penible situation, feminismen er fanget i

I slutningen af 1990’erne vakte hun stor skandale, fordi hun blev kendt for at drikke for meget og frekventere raves, i en videooptagelse fra et af de raves ser hun faktisk helt menneskeligt glad ud. Men det var der selvfølgelig ikke plads til, og Schyman måtte trækkes igennem den offentlige udskamning og lægge afstand til sin usædelige opførsel. I dag er der ikke flere raves i Schymans liv, kun den ærefrygtindgydende stamina hvormed hun forfølger sit projekt om at gennemføre ’antiracistisk feminisme’ som ideologi på parlamentarisk niveau.

Filmen giver også et interessant indblik i et hjørne af Sveriges politiske udvikling. »Ud med racisterne! Ind med feministerne!«, råber Feministisk Initiativs unge partisoldater, mens de hopper op og ned blandt balloner og laserlys til valgfesten.