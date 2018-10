Hvis målet er at få ’Far til Fire’ og ’Kærlighed ved første hik’ til at genopstå i en Insta-tid lykkes ny film med YouTube-fænomen langt hen ad vejen Både filmen og YouTuberen Albert Dyrlund har en afvæbnende charme og et godt budskab om at stole på sig selv.

I sin ukuelige kamp for at hælde gamle værdier på nye flasker er producenten Regner Grasten nået frem til de sociale medier. En ny tids virkelige ungdomshelt er den unge YouTube-stjerne Albert Dyrlund med 160.000 følgere. Læs også: Ugens kulturforbruger var ikke imponeret over 'Ditte og Louise'-filmen: »Det var meget noget med ældre kvinder og patter« Grasten har løftet YouTube-fænomenet Albert over i en ungdomsfilm »for alle generationer«, der stadig er tro mod den kære opskrift, hvor gammelt venskab og fodformet kærlighed skal triumfere over overfladiske fristelser. Hvilket kan virke lidt paradoksalt, al den stund at de sociale mediers selvudråbte stjerner lever fedt af at være levende reklamesøjler. Men det er så retfærdigvis faktisk også plottet i ’Team Albert’. Team Albert









Ungdomsfilm. Biografpremiere Instr. Frederik Nørgaard Da, 2018. 82 min. Virkelighedens Albert Dyrlund er blevet gjort lidt mindre selvfed og mere stueren, og så ligner ’Team Albert’ ikke nogen tosset idé, hvis målet er at få arven fra ’Far til Fire’ og ’Kærlighed ved første hik’ til at genopstå i en Insta-tid. Både filmen og Albert har en afvæbnende charme og et godt budskab om at stole på sig selv i en tid, hvor unge bliver gjort helt rundtossede af karriereplanlægning og fremtidsbekymring. Galt for filmen går det først til sidst, da en slags drama skal lynafvikles i løbet af nul komma fem.