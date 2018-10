Da Schrader mødte Besson:   »Man har vænnet publikum til film, hvor man viser alt. Det er frygteligt. Hvis jeg ikke kan få folk til at gætte, hvis jeg er tvunget til at vise alt, er jeg ikke interesseret i at arbejde«

På mandag vises Paul Schraders seneste film, ’First Reformed’, på filmfestivalen CPH PIX. Det er hans 23. film som instruktør; de mest berømte er ’American Gigolo’ og ’Cat People’. Derudover er han som manuskriptforfatter og filmakademiker en legende.

Han har blandt andet skrevet manuskripterne til ’Taxi Driver’ og ’Raging Bull’ af Martin Scorsese og ’Obsession’ af Brian De Palma. Men før det skrev han filmkritik, og han skrev en akademisk bog, ’Transcendental Style in Film’, om instruktørerne Dreyer, Ozu og Bresson.

Og særligt den sidste, franske Robert Bresson, inspirerede ham. Bresson er det store forbillede for mange senere instruktører: Andrej Tarkovskij, Louis Malle, Jean-Luc Godard, men har aldrig vundet det brede publikum over. For nylig blev Bressons bog ’Noter om kinematografen’ oversat og udgivet på dansk.

Og i den anledning har vi opsporet og oversat en tekst skrevet i et unikt øjeblik i filmhistorien. Da den unge Paul Schrader, på vej til Cannes med ’Taxi Driver’, møder sin helt Robert Bresson i Paris til en mere end fire timer lang samtale.

Artiklen, der oprindeligt blev trykt som interview i Film Comment i 1977, bringes her som samtale og med original indledning af Schrader.



...

I 1972 skrev Robert Bresson til mig i en kommentar til min nye bog ’Transcendental Style in Film’: »Jeg er altid blevet overrasket over ikke at kunne genkende mig selv i det billede, der tegnes af dem, der er virkelig interesseret i mig«.

Det er lige så rystende for en filmkritiker at møde en instruktør, som han har beundret på afstand, og hvis film han har studeret og fortolket. Kritikeren vil ofte blive overrasket over at finde ud af, at instruktøren har en helt anden fortolkning af sine film, deres værdi og betydning. Instruktøren vil måske tålmodigt og empatisk forklare, at han valgte at bruge et særligt tracking shot af en helt anden årsag end den, kritikeren har beskrevet i to artikler og en monografi. Det stiller kritikeren over for det ubehagelige valg enten at optræde som en velvillig biografist eller forsøge at holde samtalen gående trods en voksende kløft.

Udvalgt filmografi Paul Schrader TAXI DRIVER (1976) (MANUS): Robert DeNiros gennembrudsfilm, hvor han spiller taxachaufføren Travis Bickle. AMERICAN GIGOLO (1980): Richard Gere spiller den mandlige escort Julian Kaye i Los Angeles FIRST REFORMED (2018): Ethan Hawke spiller en præst med moralske kvababbelser i 'First Reformed’ (2018), der vises på CPH PIX. Foto: Columbia/Tristar, Paramount Pictures, Ritzau Scanpix, CPH PIX Vis mere

Udvalgt filmografi Robert Bresson JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE (EN LANDSBYPRÆSTS DAGBOG) (1951) En præst (Claude Laydu) ankommer til en landsby. Han får kontakt med en ulykkelig grevinde, som har isoleret sig i sorg siden sin søns død. PICKPOCKET (LOMMETYVEN) (1959): Martin LaSalle spiller hovedrollen som lommetyven Michel. LES ANGES DU PÉCHÉ (SYNDENS ENGLE) (1943): Unge Thérèse, der, uden at nogen ved det, har dræbt sin utro elsker, kommer i kloster. Her bliver en ung novice bekendt med hendes udåd og forsøger at overtale hende til at gå til bekendelse og opnå frelse. Med bl.a. Sylvie, Renee Faure og Jany Holt. Foto: Ronald Grant Archive/Mary Evan/Ritzau Scanpix Vis mere

Det var med denne bekymring i baghovedet, at jeg sidste år interviewede Bresson – en bekymring, som var fuldt berettiget. For ikke alene respekterer jeg Bresson; jeg betragter ham også som den største nulevende spirituelle kunstner (efter Marc Rothkos død)– en spirituel kunstner, der har skabt en stil så enestående, at den ikke kan efterlignes. Jeg havde korresponderet med Bresson flere gange fra 1969 til 1972 og havde forestillet mig, at vi straks ville falde i livlig snak som et par gamle venner.

Interviewet viser noget helt andet. Bresson var ærlig, oprigtig, imødekommende; han kæmpede for at gøre sine tanker foreståelige. Men den gensidige forståelse og tillid, jeg havde håbet på, opstod aldrig. Hans svar faldt ikke i hak med mine spørgsmål, eller mine spørgsmål faldt ikke i hak med hans svar. Det føltes, som om hvert et ord skulle kæmpe sig gennem en tåge af misforståelser. Måske skyldtes denne afstand den særlige stemning, der er ved et første møde, eller måske var det en følge af forskellen i alder, kultur og sprog. Men sandsynligvis var det, fordi Bresson ikke kan (eller vil) forstå, hvorfor jeg respekterer ham, og jeg ikke kan (eller vil) acceptere hans fortolkning af sine film.

Vi talte sammen i fire eller fem timer, og selv om vi sjældent var på samme bølgelængde, blev samtalen ofte livlig og lidenskabelig. Jeg forlod Bresson med min respekt for ham i behold, ivrig efter at læse det transskriberede interview. Flere måneder senere sendte jeg Bresson en redigeret kopi. Han skrev tilbage og meddelte, at han foretrak ikke at få interviewet offentliggjort. Arbejdet med ’Djævelen måske’ var blevet indstillet på grund af manglende finansiering, og han var nedslået over, at »det ikke er muligt at lave en film i Frankrig uden en stor stjerne eller at lave en film, som er mere end blot en skuespillerpræstation«. »Selv om dine spørgsmål var yderst relevante«, skrev han, »finder jeg interviewet kedsommeligt og uinteressant. Den dag var jeg uden tvivl kritisk over for alt i min branche og kæmpede med min afsky for den«.

Et år senere, efter udsendelsen af ’Djævelen måske’, og på opfordring af Stéphane Tchalgadjieff, hans producer, overgav Bresson sig og lod Film Comment bringe interviewet.

Interviewet blev gennemført 17. maj 1976 i Bressons spartanske lejlighed på Quai de Bourbon, Ile St. Louis i Paris, med udsigt over Seinen og i skyggen af Notre Dame. Bresson forberedte sig på optagelserne af ’Djævelen måske’. Jeg var i Paris en enkelt dag (for første gang), på vej til Cannes, hvor ’Taxi Driver’ skulle vises. Interviewet blev arrangeret af Richard Roud (for Film Comment) og Stéphane Tchalgadjieff. Roberta Nevers var med som tolk, selv om Bresson viste sig ikke at have brug for meget hjælp, da han først begyndte at tale engelsk. Efter interviewet ville jeg tage et billede af Bresson, hvorpå han hentede en polstret Louis XV-stol og foregav at skjule sig bag den.

Engle uden teologi

Schrader: Jeg vil gerne stille dig nogle personlige spørgsmål, snarere end nogle professionelle. Spørgsmål, jeg selv forsøger at finde svar på. Da jeg først så dine film, følte jeg, at jeg forstod dem med det samme. Jeg havde ikke brug for at få dem forklaret. Da Jost kommer ind i fængselscellen i ’En dødsdømt flygter’, og Fontaine beslutter ikke at dræbe ham, vidste jeg med det samme, at filmen handlede om nåde og frelse. Det sagde min uddannelsesbaggrund mig. Jeg så den som en nådens fænomenologi, altså: Vi skal vælge nåden, når den kommer til os, og derfor vil vi flygte, selv om vi er forudbestemt til at flygte. (Forudbestemt, fordi der står i titlen, at han flygter). Vi kan ikke flygte, hvis ikke vi vælger den nåde, vi tilbydes, i dette tilfælde den unge dreng. Det forekom mig naturligt og logisk. Men i dine seneste tre film, farvefilmene ’Barnebruden’, ’Fire nætter af en drømmers liv’ og ’Lancelot du Lac’, fornemmer jeg en ny retning i dine film, som jeg ikke helt forstår, og ...

Bresson: Fordi de er i farve?

Schrader: Nej. Min antagelse er, at i de tidligere film var der en bestræbelse på at skabe, om ikke engle, så muligheden for fromhed i en verden uden Gud, for at bruge Camus’ ord, og jeg fornemmer, at du i dine seneste film forsøger at skabe en form for fromhed i en verden uden teologi. Schra

Bresson: Det kan man ikke sige om ’Lancelot’.

Schrader: Jeg føler, at du fra ’En landsbypræsts dagbog’ til ’Hvad med Balthazar?’ tager udgangspunkt i en given teologi, og nu afsøger du nyt terræn. Jeg kan forstå, hvordan man kan skabe en helgen uden Gud, men jeg kan ikke forstå, hvordan man kan skabe en helgen uden teologi. Giver det nogen mening for dig?

Bresson: Nej, nej, for jo mere livet er, hvad det er – almindeligt, simpelt – uden at sige ordet ’Gud’, jo mere ser jeg Guds tilstedeværelse i det. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Jeg vil ikke lave noget, hvor Gud er for gennemskuelig. Så mine første film er lidt naive, lidt for simple. Det er virkelig svært at lave en film, så jeg gjorde det meget simpelt. Jo mere jeg arbejder med noget, og jo større vanskeligheder jeg ser i mit arbejde, jo mere påpasselig er jeg med at lave noget uden for meget ideologi. For hvis det er sådan i begyndelsen, ville det ikke være sådan i slutningen. Jeg ønsker, at de, der ser filmen, skal mærke Guds tilstedeværelse i det almindelige liv, ligesom ’Barnebruden’ over for døden. Jeg tænker på de fem minutter, før hun tager livet af sig selv. Der er noget ideologisk dér. Døden er der, og mysteriet er der, som i ’Mouchette’, den måde hun tager livet af sig selv på; man kan mærke, at der er noget, som jeg naturligvis ikke vil vise eller tale om. Men der er en tilstedeværelse af noget, som jeg kalder Gud, men jeg vil ikke vise det for meget. Jeg foretrækker at lade folk mærke det.

Schrader:Kan du selv føle denne ændring?

Bresson: Ændringen i mit arbejde? Naturligvis. Jeg sagde, at i den første film var det for indlysende. Det ønsker jeg ikke, det skal være.

Schrader: Måske er det det, jeg mener, når jeg siger, at jeg ikke kan mærke noget teologisk i dine senere film.

Bresson: Ikke i ’Lancelot’?

Schrader: Du synes at skabe din egen teologi i stedet for at tage udgangspunkt i en tidligere teologi.

Bresson: Jeg vil besvare dit spørgsmål på en anden måde. Ideologi er moral. Jeg vil ikke være ideologisk. Jeg vil være ægte, jeg vil have en bestemt måde at være på toppen af livet, og jeg vil ikke vise dig noget særligt. Jeg vil gerne have folk til at mærke livet, som jeg gør det: at livet er livet, og i alt, det mest almindelige, det mest materielle, ser jeg ideologi.

Schrader: I din bog ’Noter om kinematografen’ skriver du, at ideer, der opstår ved at læse, altid vil være bogideer. I Godard-interviewet i Cahiers du Cinéma for mange år siden talte du om jansenisme, og i et interview for tre år siden i Transatlantic Review talte du også om jansenisme. Føler du, at jansenismen er ’bogideer’?

Bresson: Der er to betydninger af ordet ’jansenisme’: jansenismen selv, den religiøse doktrin; og en stil, der er for kold og for streng. Det er det, de mener med jansenisme, når de kalder mig jansenist. Det er jeg slet ikke enig i.

Schrader: Og da du talte om jansenisme i interviewene?

Bresson:Gjorde jeg? Det husker jeg ikke.

Schrader: Ja. Du talte om det i tydeligt religiøse termer. Du talte om begrebet chance i ’Balthazar’. Du sagde, at i jansenismen findes begrebet tilfældets nåde.

Bresson:Ja, jeg sagde, at jeg hellere ville være jansenist end jesuit. Jeg har ikke lyst til at blive alt for abstrakt. Men jeg tror, at der er en forudbestemmelse i vores liv. Uden tvivl. Det kan ikke være anderledes.

Schrader: Det tror jeg også. Er jansenisme blandt de »ideer, der er opstået ved læsning, og som altid vil være bogideer«?

Jeg har fået mine ideer fra bøger, Dostojevskij og andre, men jeg er lidt genert. Jeg kan ikke rigtig lide at sige det Robert Bresson

Bresson: Jeg vil gerne være så langt fra litteratur som muligt, så langt fra alle eksisterende kunstarter. Det er derfor, jeg siger bøger, fordi jeg har fået mine ideer fra bøger, Dostojevskij og andre, men jeg er lidt genert. Jeg kan ikke rigtig lide at sige det. Det er ikke af dovenskab, men fordi jeg gerne ville arbejde. Jeg bruger to eller tre år til at tænke i, når jeg skal skrive en film. Det tager for lang tid. Hvis jeg vil arbejde hurtigt, skal jeg spørge produceren, om de kan bruge ideen. Indtil videre har jeg kun fundet to forfattere, jeg var enig med: Georges Bernanos, lidt, ikke så meget, og så selvfølgelig Dostojevskij. Jeg vil gerne have, at kilden til mine film er inde i mig, bortset fra litteratur. Selv hvis jeg laver en film ud fra Dostojevskij, forsøger jeg altid at tage alle de litterære dele ud. Jeg forsøger at gå direkte til forfatterens følelser, og kun det, jeg selv kan forlige mig med. Jeg vil ikke lave et værk af Dostojevskij. Når jeg finder en bog, jeg godt kan lide, såsom ’En landsbypræsts dagbog’, tager jeg det, jeg selv kan føle. Det, der er tilbage, kunne jeg have skrevet selv.

Schrader: Jeg vil gerne spørge dig til ’Djævelen måske’, fordi den endnu en gang handler om selvmord.

Bresson: Hvor ved du det fra?

Schrader: Det har Stéphane sagt til mig. Overlader du det til andre mennesker at forholde sig til selvmord?

Bresson: For det første findes der tredive forskellige former for selvmord og forskellige grunde, og du kunne lige så godt spørge mig, om jeg kunne finde på at tage mig selv af dage. Om jeg synes, det er o.k. at begå selvmord, det er det, du siger.

Schrader: Ja.

Bresson: Det ved jeg ikke, om det er, men som du ved, var selvmord for tredive-fyrre år siden helt forbudt for katolikker. Præster nægtede at forrette sakramenterne, hvis nogen havde begået selvmord. Men det har ændret sig. Jeg prøver at forstå folks følelser uafhængig af religion. For mit eget vedkommende er der noget, der gør selvmord til en mulighed – og ikke bare en mulighed, men en klar nødvendighed – og det er udsigten til tomhed, følelsen af tomhed, som er fuldstændig ubærlig. Så ønsker du for enhver pris at sætte en stopper for dit liv. Jeg ved ikke så meget om det, men jeg tror, to ud af tre selvmord udspringer af denne umulige livssituation. I det tilfælde ville jeg være meget forstående. Men der kan være mange andre grunde. Man kan være uhelbredeligt syg. Det er sikkert et meget hyppigt motiv. At et menneske ikke kan bære tanken om, at det skal dø på en bestemt dag. Ligesom Montelant, der var ved at blive blind. Han var alene og kunne ikke bære det; han levede en meget ensom tilværelse. Jeg ved ikke, om jeg selv ville begå selvmord, fordi jeg var ved at blive blind. Men jeg tror, beslutningen om at tage sig selv af dage kommer, når man ikke har andet valg. Jeg har aldrig tænkt særlig dybt over selvmord, men nu kan jeg sige dig, at der ikke findes nogen form for selvmord, som jeg ikke ville kunne acceptere. Som den unge mand på tyve eller toogtyve år, der begik et mord på gaden for nogle dage siden. Men bagefter tog han livet af sig selv.

Schrader: Stéphane fortalte mig, at din nye film skal handle om en ung mand, der begår selvmord – nej, der i protest gør forberedelser til sin egen død. Dertil svarede jeg, at jeg næsten ikke kan forestille mig en person i en film af Bresson, som kunne finde på at begå selvmord af andet end indre grunde.

Bresson:Der er faktisk unge mennesker, der begår selvmord af samme grund, som han gør i min film. Jeg synes, det går meget skidt overalt i verden. Folk bliver mere og mere materialistiske og grusomme, men grusomme på en anden måde, end de var i middelalderen. Grusomme i kraft af deres dovenskab, ligegyldighed, selvoptagethed, fordi de udelukkende tænker på sig selv og slet ikke på, hvad der foregår omkring dem, og derfor lader de alting blive hæsligt og dumt. Det eneste, de alle sammen er interesserede i, er penge. Penge er på vej til at blive deres gud. For mange mennesker findes Gud ikke mere. Penge er ved at udvikle sig til det, man skal leve for. Selv jeres astronauter, den første mand på Månen, sagde, at da han så Jorden, tænkte han, at den var et mirakel, den var vidunderlig, og at vi ikke må ødelægge den, vi må ikke skade den. Jeg føler meget stærkt, at man er i færd med at ødelægge Jorden. Alle lande. Der findes ikke stilhed længere, den er ikke til at opdrive. Det kunne godt få mig til at tænke, at det er umuligt at leve. Den unge mand i filmen ønsker at dø på en særlig måde – han tager ikke selv sig selv af dage, han sørger for, at nogen slår ham ihjel. Den unge mand i filmen har en meget vigtig grund til at tage livet af sig.

Schrader: Begår han selvmord af personlige grunde eller for at gøre verden til et bedre sted?

Bresson: Ja, begge dele indgår i hans bevæggrunde. For eksemplets skyld, for martyriets skyld.

Schrader: Jeg håber, du får lejlighed til at se ’Taxi Driver’. Den handler nemlig også om en mand, der indser, at tomheden er i hans eget liv, og han ved, at der ikke er nogen mening med livet, men han forstår ikke, at han kan begå selvmord, så han forsøger at myrde præsidenten, fordi han tror, at han så selv vil blive dræbt. Det mislykkes for ham, men følelsen er den samme.

Bresson: Da vi talte om tomhed, hentydede jeg ikke til det, at nogen mener, at deres liv er ligegyldigt. Tomhed er det fuldstændige fravær af alt. Den følelse, du taler om, kan jeg sagtens forestille mig. Hvis han mener, hans liv er ligegyldigt, hvis han ikke ønsker sig noget, hvis det, han laver, er fuldstændig uinteressant – så er det udtryk for en form for tomhed. Men den tomhed, jeg talte om, som får nogle mennesker til at begå selvmord, er virkelig forfærdelig.

Schrader: En spirituel tomhed?

Bresson: Ja. Jeg er ikke forfatter, min ven, slet ikke – men når jeg endelig skriver noget, gør jeg mig virkelig umage. Jeg gør mig umage med at skrive manuskripter, for det er ikke interessant at lave film, hvis man ikke selv skriver manuskriptet. Det er muligt, jeg ville begå en fejltagelse, hvis jeg var romanforfatter. Men det er et udtryk for mange ting, når folk ønsker at dø på den måde. Det er lede ved livet, ved folk omkring dig, ved kun at leve for penge. Ved at se, hvordan alt, hvad der er godt at leve for, forsvinde, at du ikke kan forelske dig i andre mennesker, ikke kun i en kvinde, men i nogen af de mennesker, der omgiver dig. Du opdager, at du er alene mellem andre mennesker. Jeg kan forestille mig, at man kan føle lede ved så mange ting, der går en imod i omgivelserne, og så får man lyst til at begå selvmord.

Schrader: Kommer tomheden indefra eller udefra?

Bresson: Både og. Tomheden omkring dig skaber tomheden i dig.

Schrader: I ’Noter om kinematografen’ citerer du Leonardo da Vinci for i kunstnerisk sammenhæng at have sagt, at det eneste, der betyder noget, er slutningen. Slutningerne på dine film – ’En landsbypræsts dagbog’, ’Balthazar’, ’Lancelot’ – er meget enkle, og selv om det, Leonardo skriver, er sagt i en kunstnerisk sammenhæng, gælder det også i religiøs sammenhæng. I religiøs sammenhæng lærer vi, at det eneste, der betyder noget, er slutningen: Hvordan vi dør – for eksempel røveren på korset. Og dermed er vi tilbage ved spørgsmålet om selvmord. Du er en mand, der stræber efter fuld kontrol over dit kunstneriske univers, men den mest afgørende hændelse, nemlig livets afslutning, unddrager sig vores kontrol, fordi den i det fleste tilfælde indtræffer ved et tilfælde eller et uheld.

Bresson: Måske, måske ikke. Måske er det vigtigste i et skabende menneskes, en kunstners liv i mange tilfælde ikke dets afslutning, men dets midte. Så det betyder ikke så meget, hvordan kunstneren dør. Tag nu en af mine bekendte, Montelant. Han mente, at hans liv var forbi, så han afkortede det selv en smule. Jeg mener, hans liv var ikke den måde, han døde på. Hans liv var, at han levede. Da han besluttede sig for at dø, sagde han: Mit liv er forbi.

Schrader: Man kan være herre over sit liv, men man kan ikke træffe den endelige beslutning.

Bresson: Nej, men hvis jeg en dag skulle synes, at alt, hvad der er interessant i livet, er forbi, og at jeg ikke kan arbejde mere, er jeg ikke sikker på, hvad jeg ville stille op. Men det har ikke noget med min nye film at gøre. Jeg er ikke toogtyve. Der er flest selvmord blandt unge mennesker, forstår du, det kunne man læse i avisen forleden. I Frankrig er unge mennesker af en eller anden grund skrøbeligere og mere følsomme. De har ikke noget fundament i livet, navnlig ingen religion. Den katolske tros sammenbrud kan, sammen med andre årsager, påvirke et ungt menneske meget stærkt.

Bresson: Den unge mand i min film er på udkig efter en overbygning til livet, men han kan ikke finde den. Om natten går han alene hen i Notre Dame for at søge efter Gud. Han kan finde på at sige for eksempel: »Når man går ind i en kirke eller en katedral, er Gud der ikke mere«. Det er grunden til, at jeg – selv om jeg er stærkt religiøs, eller var det, så at sige – ikke har kunnet komme i kirken de sidste fire-fem år, hvor de er begyndt at holde gudstjeneste på den dér måde. Det er umuligt. Jeg går ind i katedralen og sætter mig. Der mærker jeg Gud, tilstedeværelsen af noget guddommeligt, som ikke længere findes i masserne. Den unge mand kan ikke mærke Gud i dagtimerne, hvor folk kommer og går, og præsterne er der. Han går derhen for at finde et eller andet, han kan sætte sin lid til, men så sker der noget. Politiet kommer. Jeg er sikker på, at visse unge mennesker begår selvmord, fordi de ikke længere kan finde dette.

Schrader: Hvad sker der med dig, når du dør?

Bresson: (ler) Jeg kan faktisk ikke få ud af mit hoved, at man efter min mening stadig vil kunne mærke noget. Man kan mærke ensomheden, man kan mærke mørket i sin kiste, man kan mærke kulden. Men genopstandelsen har jeg meget svært ved at tro på. Kødets genopstandelse, hvad vil det sige? Jeg ved det ikke. Men jeg kan mærke, at jeg kan mærke det, forstår du. Jeg ved bare med mig selv, at der findes noget andet end den Jord, vi bor på, som vi ikke kan forestille os. Nogle gange i mit liv, ikke nu, har der ligesom været en tilstedeværelse. Jeg ved ikke, hvad det var, men jeg kunne mærke det. Det var meget kortvarigt, men det gjorde stort indtryk på mig. Jeg kan ikke forklare det. Jeg tager tit ud på landet i weekenden, så jeg kan mærke træerne, planterne. Jeg forstår ikke mennesker, der siger, at Gud ikke findes. Hvad betyder det? At de tager alting for givet?

Schrader: Hvis man bare et kort øjeblik mærker en tilstedeværelse af noget andet, kan man dårligt tro, at man er helt fortabt, når man dør.

Bresson: Nej. Bortset fra, at man samme døgn kan være troende om dagen og ikketroende om natten. Du ved, hvad jeg mener: Den ene dag tror man, den anden dag tror man ikke. Tro er et chok. Det er noget, man får, og man aner ikke, hvordan det går til. Det er noget andet med overbevisninger. Ens intelligens fortæller en, at man skal gøre noget. Jeg tror, jeg befinder mig et sted midt mellem tro og overbevisning. Da kvinden i min film står for døden, vil jeg gerne give indtryk af, at der findes noget efter døden. Det er derfor, religion ikke er mulig, når folk bliver så materialistiske. Enhver religion er nemlig fattigdom, og fattigdom er den måde, man kan have kontakt med mystikken og med Gud på. Når katolicismen ønsker at være materialistisk, findes Gud ikke.

Schrader: En god præst vil sige det samme, som du siger i ’Noter om kinematografen’: Jeg er kun en vej til mystikken. Derfor er min personlighed og skuespillernes personlighed ikke vigtig. Det eneste, der er vigtigt, er, at jeg sætter dig i stand til at se, hvad der er. På den anden side er de fleste præster ligesom skuespillere. De er virkelig dårlige, og de interesserer sig kun for sig selv.

Bresson: Jeg ved ikke, hvad det er, de forsøger at gøre, protestanterne. De forsøger at forklare noget uforklarligt. Det er derfor, mange unge mennesker søger efter en eller anden form for idealisme i taoismen. De har brug for et eller andet for at kunne leve.

Kamerastil

Schrader: Har du set nogen af Yasujiro Ozus film?

Bresson: Nej, jeg går ikke i biografen mere. Det er muligt, jeg har set en for længe siden.

Schrader: Ozus karriere minder meget om din. Han var kendt som instruktør af filmkomedier, men i takt med at han blev ældre, holdt han op med at flytte på kameraet og begyndte at fokusere mere på dramaet. Han endte med at lave film med meget fast kameraindstilling, i stil med dine film. Han fokuserer på ansigtet, på billedkompositionen, på livets kedsommelighed, og så lader han krydsklipningen mellem begivenhederne være historien. Det er interessant, at både du og han begyndte i den lette komediegenre.

Bresson: Det, jeg lavede i komediegenren, var helt elendigt.

Schrader: Da Michelangelo Antonioni så sin første Ozu-film, forlod han biografen med ordene: »Hvad kan jeg lave herefter?«. Så måske er det meget godt, at du ikke har set hans film.

Bresson: Kameraet er hele tiden i bevægelse, men meget diskret. Jeg kan ikke holde ud at se film, hvor det bliver brugt som en fejekost. Der er to ting, som er dårlige: Når kameraet bevæger sig sådan her (Bresson laver nogle fejende bevægelser med hænderne), eller når man filmer noget, det menneskelige øje ikke kan opfatte. Og det sker meget i de fleste film.

Schrader: Du siger i din bog: Opstil regler, men vær ikke bange for at bryde dem.

Bresson: Nemlig, ja. Jeg har ikke så høje tanker om teknik, eller om at gøre teknik til en del af tingene. Hvis man finder en ny måde at indfange livet, naturen på, så vil det måske ændre nogle detaljer, men ikke helheden. Jeg tænker ikke så meget over, hvad jeg laver, når jeg arbejder, men jeg prøver at føle noget, at se uden at forklare, at indfange tingene så tæt på, som jeg kan – det er alt. Og det er grunden til, at jeg ikke flytter mig så meget. Det er ligesom at nærme sig et vildt dyr. Hvis man farer for pludseligt frem, flygter det. Jeg tror, man skal tænke meget i pauserne mellem, at man arbejder eller skriver, men når man arbejder, skal man holde op med at tænke. Overdreven tankevirksomhed er af det onde. Man skal forsøge at arbejde ikke med sin intelligens, men med sine sanser og sit hjerte. Med sin intuition.

Schrader: Det er jeg helt enig i. Symptomer er universelle, årsager specielle. Symptomer er mere interessante, for dem har vi alle sammen, men vi har forskellige motiver. Film bør handle om symptomer snarere end årsager.

Bresson: Det er meget svært at se ting. Når man går på gaden, ser man tit på tingene uden rigtig at se dem. Hvis man ser udtrykket i en mands øjne og samtidig ser grunden til, at han ser ud, som han gør, så lader det en upåvirket.

Schrader: Hvis film formidler symptomerne på en sandfærdig måde, vil seeren selv slutte sig til årsagerne.

Bresson: Jeg vil have folk til at gætte, tænke. Men tingene skal stå helt rent og skarpt, ikke sløret og forvirrende. Film i dag skaber et ønske hos folk om at vide det hele på forhånd, få det hele vist på en måde, jeg er uforstående over for.

Schrader: Det, jeg elsker ved film, er, at hvis du og jeg sidder her og taler sammen, og man klipper det sammen på en anden måde, så vi sidder og taler i New York, vil publikum antage, at vi på en eller anden måde har flyttet os fra Paris til New York. Man kan gøre helt det samme på det spirituelle plan. Hvis man viser en situation og klipper til et andet sted, foretager publikum springet sammen med en. Man kan få publikum til at springe hen over oceanet.

Beskidt porno

Bresson: Ja, men hvis man ikke viser et hændelsesforløb på en fuldkommen livagtig måde, hægter man publikum af. Det har pornoen tilført filmmediet: Man skal se det hele. På den måde har man vænnet publikum til film, hvor man viser alt. Det er frygteligt. Jeg kan ikke arbejde mere. Hvis jeg ikke kan få folk til at gætte, hvis jeg er tvunget til at vise alt, er jeg ikke interesseret i at arbejde.

Schrader: Jeg tror, film og porno er to forskellige ting. Personligt oplever jeg ikke meget eksplicitte film som en trussel. I ’Noter om kinematografen’ skriver du: »Hvis nøgenhed ikke er smuk, er den obskøn«. Mener du, at det eksplicitte i bund og grund er forkert?

Bresson: Når noget er eksplicit, er det ikke seksuelt. Det er ligesom med mysterier. Hvis man ikke lader folk gætte, er der slet ikke noget.

Schrader: Jeg tror, sex er mystisk, hvad enten man ser det eller ej.

Bresson: Ja, men hvis man ser for meget, hører det op med at være mystisk.

Schrader: Selv om man ser det hele, er det stadig mystisk.

Bresson: Kun det, der er vidunderligt. Seksualitet er noget smukt, men den måde, den fremstilles på i pornofilm, er grim og beskidt.

Schrader: Men kan man ikke vise pornografi, vise mennesker, der knalder, og samtidig være mystisk? Det er ikke mindre mystisk end at se mig drikke af et glas.

Bresson: Ikke ved at vise ting, men gennem min sansning af dem. Ved at få folk til at føle det samme, som jeg gør. Det vigtigste og det mest ægte er mine følelser – at fremkalde de samme følelser hos folk, som jeg har for tingene.

Schrader: Vil du ikke medgive, at du ikke lærer mere om seksuelle følelser ved at se porno, end du lærer om, hvordan cognac smager, ved at se mig drikke det her?

Bresson: Du har helt ret. Det er ikke kunst, hvis man bare viser tingene, som de er i en filmisk gengivelse. Enhver idiot kan se noget, han har lige foran øjnene. Hvis man forsøger at få folk til at føle og tænke i stedet for bare at høre og se, så er det kunst.

Schrader: Er du modstander af porno af moralske eller af kunstneriske grunde?

Bresson: Ikke af moralske grunde.

Schrader: Af kunstneriske?

Bresson: Ja.

Schrader: Hvis du kunne bruge den nye form for erotik, ville du så gøre det?

Bresson: Nej. Pornografi er falsk sexliv.

Schrader: Alle film er jo falske.

Bresson: Ikke i forhold til kærligheden. Ikke kunstværker. Jeg har forsøgt at se nogle pornofilm, men jeg opgav det, fordi de gør sex til noget forfærdeligt, der ikke findes. Måske gør det for nogle mennesker, men ikke for mig.

Filmvold er falsk

Schrader: Det er ligesom med vold. Den skal bruges på en særlig måde. Der er en parodi på vold i ’Fire nætter i en drømmers liv’. Selvmordene er altid ublodige. Hvorfor?

Bresson: Fordi jeg ikke bryder mig om vold. Når man ser vold i en film, ved man, at det er falsk. Det påvirker mig overhovedet ikke.

Schrader: Selvmord er en meget voldsom handling.

Bresson: Ja, det er meget voldsomt i selvmorderens indre, men det ser ikke voldsomt ud.

Schrader: Jeg forbinder selvmord med vold. Det er forestillingen om, at man blæser alt det ud af sin hoved, som er ved at knuse en. Man ønsker egentlig ikke at dø, man vil ødelægge den måde, man tænker på. Selvmord er forbundet med masser af vold, masser af blod, det er en eksplosion i ens hoved. Jeg opfatter selvmord som noget langt voldsommere end du. Det bevæger mig, når Mouchette ruller, når Femme Douce springer, når Balthazar falder. Det bevæger mig, da korset bliver rejst i ’En landsbypræsts dagbog’. Men jeg synes, det er en meget voldelig handling at kaste sig selv i døden, og jeg kunne ikke finde på at tage mig selv af dage på en ikkevoldelig måde.

Bresson: Jeg kan umuligt vise vold, blod, alle den slags frygtelige ting, for det ville være et falskneri, der er lavet for filmens skyld. Folk ville sige: Hvordan har de mon lavet det der?

Schrader: Jeg forstår godt din indvending.

Bresson: Man ser sommetider sådan noget, der er dygtigt lavet, men det er ikke bevægende, for man ved, at det er falsk, det er og bliver forceret. Men det, man kan gøre, er at fremkalde følelsen af død. Man kan blive bevæget af døden, hvis den ikke vises, men kun antydes. Men hvis man viser den, er det slut. Det samme gælder kærlighed. Man kan ikke mærke kærlighed, hvis man ser to mennesker elske med hinanden.

Skjult ansigt

Schrader: Jeg fornemmer en progression i dine film, fra det ydre til det indre liv, fra Amore til Thérèse i ’Damerne fra Boulogneskoven’, fra grevinden over præsten i ’En landsbypræsts dagbog’ til selve genstanden i ’Balthazar’, til det ydre og kun det ydre som et grafisk objekt. Ozu gjorde det samme: Han valgte at fokusere på en vase. Der er så mange film, der bygger på todimensionale billeder af ansigter – på ansigter som ikoner. En ting, der generede mig ved ’Lancelot’, er, at man ikke ser ansigterne.

Bresson: Jeg forstår ikke, hvad du mener.

Schrader: Det må dreje sig om et overlagt valg, for i ’Lancelot’ ligger beskæringen i mange tilfælde lige under ansigtet. Og når man endelig ser ansigtet, er det skjult under en hjelm.

Bresson: Da han kommer hen for at bede ved korset, ser man ham i hel figur, man ser hans ansigt. Jeg kan ikke følge dig.

Schrader: I dine andre film kan man altid huske ansigterne, men ikke i ’Lancelot’.

Bresson: Det skyldes, at ansigtet ikke er noget særligt. Det fungerer ikke. Det var meget svært at fotografere hans ansigt.

Schrader: Vil det sige, at grunden til, at kameraet ikke fokuserer på Lancelots ansigt, er, at du ikke var tilfreds med skuespilleren?

Bresson: Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at nogle ansigter er forskellige fra andre.

Schrader: Jeg synes, det er meget tydeligt, at du ikke er lige så interesseret i Lancelots ansigt, som du er i Michels eller Fontaines eller ligefrem Jeanne d’Arcs ansigt.

Bresson: Jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg er slet ikke med. Jeg forstår ikke, hvad der får dig til at sige det.

Schrader: Er du blevet mindre interesseret i ansigter?

Bresson: Tværtimod. Jeg bliver mere og mere interesseret i ansigter. Siger du, at man ikke kan se hans ansigt i ’Lancelot’?

Schrader: Det er meget af tiden skjult bag masken.

Bresson: Måske skyldes det den måde, det er filmet på. Måske er det forskellen mellem sort-hvid og farve.

Schrader: Jeg har også indtryk af, at handlingen i dine senere film udspiller sig i sæt af tre. I ’Lancelot’ foregår det hele i sæt af fem.

Bresson: Jeg forstår ikke, hvad du mener.

Schrader: Tidligere viste du tingene fem gange. Hvis det var en ridderturnering, så man lansen fem gange. Eller hestens hove. I tidligere film ville man se hovene tre gange, men i ’Lancelot’ ser man dem fem gange.

Bresson: Det var ikke bevidst. Jeg skulle bare bruge fem skud. Jeg ved ikke hvorfor. Måske er der en eller anden skjult grund. Det var ikke med vilje, at jeg lavede fem og ikke tre skud.

Schrader: Kan du lide ikonografi/symbolik?

Bresson: Jeg kan lide at begynde med et fladt udtryk, så fladt som muligt, så udtrykket vokser frem, når alle skuddene bliver klippet sammen. Jo mere fladt det er, når jeg skyder, jo mere ekspressivt bliver det, når det bliver klippet.

’Taxi Driver’

Bresson: Kommer du forbi Paris efter Cannes?

Schrader: Nej, desværre ikke. Jeg er nødt til at tage tilbage. Det er en lidt mærkelig tur for mig, for jeg har egentlig ikke tid.

Bresson: Er du i øvrigt tilfreds med din film ’Taxi Driver’?

Schrader: Meget.

Bresson: Vinder du hovedprisen i Cannes?

Schrader: Det tror jeg.

Bresson: Er du tilfreds med den?

Schrader: Ja. Selv om den ikke er instrueret sådan, som jeg ville have gjort. Jeg skrev et dystert manuskript, og det blev instrueret på en ekspressionistisk måde. Jeg synes, de to kvaliteter spiller godt sammen. Der er en spænding i filmen, som er meget interessant.

Bresson: Hvorfor instruerede du den ikke selv?

Schrader: Jeg håber, jeg snart får chancen. Jeg er stadig meget ung, og det tager tid. I ’Taxi Driver’ havde jeg stor tillid til instruktøren og hovedpersonen, som er venner. Jeg var overbevist om, at de ville gøre det godt.

Bresson: Jeg ser den og skriver til dig.

Oversættelse: Helle Albeck og Lorens Juul Madsen