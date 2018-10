Henrik Palle: ’Keeping Faith’ rummer alt, hvad man kan forvente af en moderne spændingsserie Walisisk forsvindingsthriller er ægte og snigende effektiv spænding.

FOR ABONNENTER

Det er et fuldstændig klassisk thrillergreb at lade en person forsvinde sådan mere eller mindre ud i den blå luft. Vi har set det med Gillian Flynns ’Gone Girl’, den glimrende svenske ’Gåsmamman’ og et par ting til på det seneste.