Stephen Hawkings ekskone: Den Oscarvindende film om vores ægteskab er »fuld af fejl« Jane Hawking anklager filmen 'The Theory of Everything', som er baseret på hendes ægteskab med Stephen Hawking, for ikke at afspejle sandheden.

Jane Hawking, der i næsten 30 år var gift med den nu afdøde verdenskendte fysiker og forfatter Stephen Hawking, beskylder nu igen den Oscar-vindende film 'The Theory of Everything' - på dansk 'Teorien om alting' - for at være fuld af fejl om deres ægteskab.

Det skriver The Guardian.

Filmen er inspireret af Jane Hawkings erindringsbog 'Travelling to Infinity' fra 2007, og hun fortæller, at hun gentagne forsøgte at få producerne og instruktøren til at være loyale mod historien, men at små fejl blev accepteret undervejs, så spilletiden ikke blev for lang:

»Jeg vidste, at hvis der var fejl i filmen, så ville de blive udødeliggjort... og det er de blevet nu. Jeg synes, det er virkelig irriterende, og jeg ville virkelig ikke have, at det skulle ske. Man skal ikke tro på alt, hvad man ser i film«, siger Jane Hawking.

Det første møde

'The Theory of Everything' følger parret gennem deres ægteskab, og Jane Hawking kritiserer blandt andet, hvordan deres første møde bliver fremstillet i filmen. I virkeligheden fandt det sted et helt andet sted i England.

Samtidig mener hun, at 'The Theory of Everything' skøjter let henover fremstillingen af hendes person, især udfordringer med at være tovholder i en til tider udfordret familie:

»Størstedelen af mit liv er gået med at passe min mand og tre små børn, og så tage til en masse fysikkonferencer rundt omkring i verden. Egentlig viser filmen kun vores liv i Cambridge, og den fortæller slet ikke om de rejser, vi har været på. Vores bryllupsrejse var for eksempel en tur til Cornell University, hvor der var en fysikkonference, men den slags ting kom ikke med i filmen«.

Da filmen udkom i 2014, fortalte Jane Hawking, at hun havde været nødt til at gå på kompromis med mange ting i filmen:

»Det var en meget smuk film, men desværre virkede det som om, at jeg ikke havde nogen venner eller relationer overhovedet«.