»Det her er Danmark. Regn. Udekampe på nogle lortesteder. Okay«: Ny dokumentarserie om 'De Hviie' fra AGF byder på adskillige gyldne tv-øjeblikke

I dag skriver Peter Schøler om 'AGF - mellem håb og håbløshed' på Canal 9 og eurosport.dk.

Der er en offentligt vedtaget sandhed i Aarhus: Hvis det går godt for byens fodboldflagskib, AGF, går det også lidt bedre for Aarhus som sådan. Det er selvfølgelig noget vås. For det er ikke gået specielt godt for AGF siden midten af 1990’erne. Og Aarhus klarer sig fint.

Til tider er det gået helt forfærdeligt for AGF med nedrykninger, trænerfyringer og volds- og drukskandaler. Men den spirende optimisme ligger sjældent mere end et par sejre og en uafgjort væk for de mange tusinde tilhængere. Tilgivelsen er større end hukommelsen.

For tiden er AGF inde i sådan en periode med glød og fornemmelse af optur, og det har et dokumentarhold fra Eurosport udnyttet til at kile sig indenfor i klubben. Her følger de efteråret igennem træner, spillere og ledelsen på nært hold i den løbende fortælling ’AGF – imellem håb og håbløshed’. Vi mærker intensiteten i omklædningsrummet, og vi er med, når der handles fodboldspillere for millioner. Det går tæt på, men det gør aldrig rigtig ondt, for AGF har formentlig – desværre, men nok også klogelig – betinget sig en vis råderet i forhold til det endelige produkt.

Set i TV AGF – mellem håb og håbløshed. Dokumentarserie i flere afsnit i løbet af efteråret på Canal 9 og eurosport.dk

Derfor er dokumentaren båret af en del hverdagsbanaliteter fra fodboldmiljøet. Som da direktør Jacob Nielsen på et møde i klubbens sportslige udvalg sætter ord på de tiltagende positive vibrationer om førsteholdet: Nu taler Thomas Helmig og Rasmus Tantholdt også om AGF’s solide udtryk.

Men der er også adskillige gyldne tv-øjeblikke i de foreløbig to første afsnit. Og her er AGF-træner David Nielsen stjernen. I omklædningsrummet inden kamp bliver gavflaben alvorsmand, og med tæft for historiefortælling og retorisk overskud sætter han sine spillere op.

»Det her er Danmark. Regn. Udekampe på nogle lortesteder. Okay. Det ville være fantastisk at blive hjemme, men sådan et hold er vi ikke«, lyder det fra træneren med dybe stødende tryk på et uforligneligt engelsk med tyk accent fra barndommens Skagen. »Let’s go boys«.

Det fremstår som et mindre under i Fodbolddanmark, at netop David Nielsen har succes som en troværdig lederfigur. Som spiller måtte han på det nærmeste flygte til Norge i 2008 efter udgivelsen af biografien ’Sorte svin’ med udpensling af druk, vold og hasardspil for millioner. Men ærligheden og selverkendelsen er også den åbenlyse styrke hos træneren. Spørgsmålet er, om han kan sende AGF mod nye højder i en by, hvor bare en 4.-plads vil blive fejret som et mesterskab.