Datter af skuespiller John Drew Barrymore (der åbenbart var meget vild med sit eget navn). Fik debut på film allerede som 3-årig. Fik sit første gennembrud i filmen E.T. fra 1982, hvor hun spillede Gertie.

Drew Barrymore nægter at have deltaget i bizart interview om sin mangel på talent for parforhold En artikel, der meget direkte taler om skuespillerindens ringe kvaliteter i parforhold, er ægte nok, siger journalisten og Egypt Air.