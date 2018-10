En omgang sludder: TV 2-program med de selvtilstrækkelige, skallesmækkende mimoser Sass og Pind ender i to halve med sniksnak

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Uden filter. Lige ud af posen. Frisk fra leveren. Kalder det, som det er. Jeps, manner. Sådan skal det være. Vi skal have et program om politik, hvor to erfarne, forstandige, men ikke for alderstegne endsige affældige mennesker – mænd naturligvis – kommer med deres bramfri, upolerede og karske meninger om dette og hint.

Til det formål vælger man så den forhenværende minister Søren Pind og som hans samtalepartner den tidligere minister og nuværende socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Sass Larsen. Og resultatet er indtil videre – bedømt på grundlag af det første program onsdag aften – en hidtil uovergået omgang sludder, der får eftermiddagspalaveren ’News og Co’ til at fremstå som en kilde af lødighed, og i øvrigt de fleste cafésamtaler som værende portalen til indsigten selv.

Begge d’herrer er notorisk selvtilstrækkelige, skallesmækkende mimoser. Læg dertil bedrevidende, småarrogante med et vist spidsborgerligt skær over sig. Derfor er det absurd grænsende til det fjollede at forestille sig, at der skulle kunne foregå en urban, dannet dialog dem imellem, selv om såvel Pind som Sass ynder at fremstille sig som dannelsens, oplysningens og civilisationens ædle riddere, som med dragne sværd rykker i felten for demokratiet, ytringsfriheden og et højere vandtryk i Københavns Kommune.

Begge vil så gerne tale ud, og skulle det så være i munden på hinanden, er det immer bedre end at tie og lytte. Okay, de kunne da blive enige om, at Danske Banks nu på alle måder forhenværende topchef Thomas Borgen, personlig bekendt af Søren Pind, ikke er en forbryder; men da de også begge kender til injurielovgivningen, er det fuldt ud forståeligt, at ingen af dem fremturede med på dette tidspunkt udokumenterbare beskyldninger.

De kunne slutte fred om, at militante veganere skal klappe i med deres baconforagtende pegefingermoral, og at nys afdøde Charles Aznavour var en stor sanger, selv om Sass Larsen var mere til efternavnebroderen Kim Larsen.

Inden for sejlsporten har man både toer, treer og firer uden styrmand, men udi journalistikken burde man måske overveje, om ikke selv den lille toer uden sjakbajs er en dårlig idé. ’Pind og Sass’ virkede på jomfrusejladsen rodet, hektisk, skingert og slapt.

Det er også svært at forestille sig, hvem der skal se sådan et program. Man forventer politisk analyse, men får to halve med sniksnak.