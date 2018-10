Anders Agger er brandgod journalist i madprogram, der mest af alt giver lyst til en kold øl og en dyrlægens natmad

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Indefra med Anders Agger - Madorgie', der kan streames på dr.dk.

Altid brave Anders Agger gik kun delvis rundt i korte bukser i Barcelona. Ellers var dresscode mørkt jakkesæt, hvid skjorte og slips. Denne gang skulle han nemlig snuse sig ind i en meget eksklusiv klub, hvor rige mennesker mæsker sig i michelinmad over fire dage i Cataloniens hovedstad.

150 serveringer, masser af glas med bobler og årgangsrødvin med blåt blod i druen.

Jamen, det var meget flot og fornemt. Små hapsere, skiver af luksus og lukulliske anretninger à la arkitektur som Versailles – eller måske snarere byens bygmester Gaudí. Mens Anders sad og så på, spiste gæsterne derudad og tog hæmningsløst fotos med mobilen af mundgodt undervejs i denne ekstremsport med kodeordet ’Dining Impossible’.

Et koncept kreeret af ambassadøren for det fede liv, bonvivant, vært og manden fra Mors Kristian Brask Thomsen, som sammenlignede det hele med en lejrskoleudflugt, hvor man lærer hinanden bedre at kende.

Og okay, alle syntes at være fra samme mondæne klasse af pengemænd m/k. Men udsendelsen fortalte aldrig, hvad klubben foretog sig ude i den smukke stad. Plejede tømmermænd? A la værten selv, den affable Thomsen, som på mange måder virkede ærlig med sit entreprenante engagement i sit foretagende.

Anders Agger er en brandgod journalist specielt i sådanne sammenhænge blandt (ny-)rige, som behandler verden som deres østers, mens de drikker sig bedugget i kaskader af champagne.

Der er ingen grund til at spille pantsat og puritansk bondedreng mellem herremænd og komme med moralske opstød og forarget pegefinger. Arrangementet taler for sig selv. Ordet dekadent brugte Anders flere gange. Dog, dekadence er vel lidt mere end dødssynden frås? Men selvfølgelig skulle han lige løfte lidt på låget hos pengemanden Lars Seier, som også sås blandt sybaritterne.

Om betimeligheden i alt dette, og om madlavning kunne være kunst? Selvfølgelig, mente manden fra Saxo. Men lige meget hvor eksorbitant kunstnerisk raffineret spisen er, så er den jo hverken Monet eller Mozart.

Anders’ spørgsmål kan krydret med mild kritik godt være lange som en støvsugerslange uden at få meget andet frem end nullermænd. Det skete lidt her. Personligt undrede det mig, at man ikke blev træt af alle de hvidvinsbobler og minimalistisk mad med de samme mennesker.

Jeg fik mest lyst til en kold øl og dyrlægens natmad. Helt alene.