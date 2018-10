Herhjemme er vi vilde med animationsfilm – men ikke de danske Der bør der satses flere penge på danske animationsfilm, når forhandlingerne om en ny filmaftale går i gang i morgen, lyder det fra brancheforeningen AnimationsCirklen.

Hver gang en animationsfilm kommer op i danske biografer går i gennemsnit 132.737 tilskuere ind og ser den, mens der i snit kun er 55.944 tilskuere, der går ind og ser en almindelig film.

Det viser en analyse af animationsfilm i perioden 2000-2015, som AnimationsCirklen har fået lavet.

Desværre er det meget ofte amerikanske animationsfilm som 'Ice Age', 'Frost' og 'Shrek', der trækker publikum til og meget sjældnere danske film som 'Den utrolige historie om den kæmpestore pære', 'Rejsen til Saturn' og 'Terkel i knibe'.

For meget få af animationsfilmene i biografen er danske. De udgør kun 11 procent af de animationsfilm, der blev vist fra 2000 til 2015, mens almindelige danske film udgjorde 25 procent, viser analysen.

Filmstøtten til danske animationsfilm er tilsvarende lav, de modtog kun syv procent af den samlede støtte, der blev tildelt i perioden.

Alligevel klarer danske animationsfilm sig overraskende godt i udlandet.

Faktisk står animationsfilmene for 21 procent af den samlede indtjening på danske film i udlandet fra 2000 til 2015. Og syv af de 30 mest sete danske film i Europa i den periode var animationsfilm.

Fordobl støtten

De tal bruger brancheforeningen AnimationsCirklen som afsæt for at kræve flere penge i forbindelse med den nye fire-årige filmaftale, som Folketingets partier begynder at forhandler med kulturministeren tirsdag i denne uge.

Brancheforeningen mener, at filmstøtten til animationsfilm skal mere end fordobles til 15 procent om året. Lige som Det Danske Filminstitut skal forpligtes til at fokusere mere på talentudviklingen inden for animationsfilm og afsætte 30 millioner til at udvikle hele animationsnbranchen.

Også DR og TV 2 bør tvinges til at spytte 10 millioner kroner årligt i danske animationsfilm, der kan samle familien eller er målrettet de yngste danskere, skriver foreningen i sit oplæg.