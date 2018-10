Ren underholdning med far og søn på jordomrejse: Det er simpelthen svært at vide, om man skal grine eller græde

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Komikeren Jack Whitehall fra London, en ægte britpoppet lad, er med på den værste. Han har derfor inviteret sin evigt bæmundede og snobbede far, Michael Whitehall, der nægter at iklæde sig shorts, med på eventyr under titlen ’Jack Whitehall: Travels with My Father’ på Netflix.

set i tv ’Jack Whitehall: Travels with My Father’. Kan streames på Netflix

Indtil videre har det umage par lagt spydigheder til to sæsoner. Den første handler om, at Jack gerne vil holde et sabbatår med alt, hvad det indebærer af hostels, der lugter af venteværelser og forhud, billige bajere og sindsudvidende asieneventyr med far på slæb.

Den anden handler om, at Michael vil plante små finkulturelle frø i sin søn, hvad der i fysisk form manifesterer sig som en søvndyssende revisortype, der giver guidede tours ved Hitlers sommerhus i Bayern.

Dokumentaren blander fornemt genretræk fra rejsereportagen og den kølige britiske komedie. De rejser blandt andet til Phuket i Thailand, hvor Jack lejer en strandhytte til Michaels store skræk. Han nægter at skide sammen med andre på offentlige toiletter, hvorfor han lejer et dyrt luksusværelse kun for at få fred en times tid, så »han kan blive tømt i ro og mag«.

Prøv at lade være med at sende den på kostskole, ikke?

I stedet for at løfte hagen og pruste anerkendende en gang eller to, får programmet faktisk en til at grine. Jack og Michael er efter hinanden konstant, spydigt og vittigt, men de sylespidse vitser får en til at tænke: Er det kun for sjov?

I Thailand besøgte de en dukkemager, som besluttede sig for, at de skulle have en lykkebringende, ualmindeligt uhyggelig barnedukke med på resten af turen. Den får Michael i favnen, og Jack tilføjer:

»Det bliver godt for dig. En anden chance som far, nu hvor du fejlede første gang. En chance for at være mere hengiven, kærlig og elskværdig. Prøv at lade være med at sende den på kostskole, ikke?«.

Som seer er det svært at vide, om man skal grine eller græde, når Jack fortæller om at blive sendt på kostskole som otteårig. Svært at forholde sig til farens stenhårde, ærkebritiske facon, der alligevel er morsom. Svært at hade faren, fordi han prøver.

Alligevel er det, som om far og søn får rundet albuerne efter et par måneders rejse, da Jack fremstammer:

»Måske er du ved at blive en Mike? Michael var dit gamle jeg. Ham, der gik i jakkesæt. Ham, der ikke ville spise udenlandsk mad. Ham, der læste Telegraph på toilettet. Og det var ham, du plejede at være. Mike ruller ærmerne op. Mike drikker øl. Mike slapper fandeme af. Jack elsker Mike«.