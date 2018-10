Fakta

De står bag filmen

Francesca Mannochi. Prisbelønnet italiensk journalist, der har arbejdet som reporter for flere italienske tv-stationer og skrevet til internationale tidsskrifter. Mannocchi har i en årrække opholdt sig i Mellemøsten og lavet dybdeborende journalistik i Libyen, Egypten, Gaza og Irak.

Modtog den fornemme Giustolini pris for sin afsløring af hemmelige migrantfængsler i Libyen og i 2016 Premioloni-prisen, der regnes for den fineste journalistiske pris i Italien.

Alessio Romenzi. Italiensk fotograf, der efter at have arbejdet som køleskabsmekaniker og smed kastede sig over fotografiet på fuld tid. Romenzi tog til Egypten for at dække Det Arabiske Forår og har arbejdet i Mellemøsten lige siden.

Var en af de første fotografer, der blev smuglet ind i Syrien, efter Bashir Al-Assad gik i offensiven. Hans fotografier fra Mellemøstens krigsskuepladser er blevet prisbelønnet to gange ved World Press Photo – i 2013 og 2017.

Deres dokumentarfilm ’Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul’ havde premiere på filmfestivalen i Venedig i år uden for konkurrence. Det vides ikke, om den får dansk biografpremiere, eller om den vil blive vist på danske tv-kanaler eller streamingtjenester.

