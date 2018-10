Henrik Palle: Det trak tænder ud i ' Den Store Bagedyst', da Mariannes frugttærter smagte så stygt af salt, at dommerne var lige ved at omkomme af bar ubehag

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om lørdagens afsnit af 'Den Store Bagedyst' på DR.

Møgungen – Timm Vladimirs ord, ikke mit – løb med mesterbagerforklædet for anden gang, og scootermekanikeren Peter blev sendt hjem efter lemfældig omgang med sydfrugter og bagværk sådan i bred almindelighed.

Du er kreativ, javist, men det holder ikke i længden med et så smalt koncept som tohjulede italienske motorkøretøjer. Men det var sjovt, så længe det varede. Ring ikke til os. Vi ringer til dig, hvis der er noget.

Set i tv Den store bagedyst, afsnit 2. DR 1. Sendt lørdag 6. oktober. Kan ses på dr.dk

Sådan gik det i top og bund i denne uges afsnit af bagedysten, et af de absolut mest populære tv-programmer overhovedet. Og det er sandelig også til at forstå. For det er følelsesfjernsyn for fuld udblæsning serveret med mundvandsfremkaldende lækkerier.

Adbadbvadr og uak, som de siger i tegneserierne

Men ugens clou var ikke Emils fantastiske færdigheder med frugt og dej, hvilket var ugens tema. Ej heller var det, at løberen Kristoffer flirter frygteligt med farvellet. Endsige at Jasmin på et tidspunkt bliver nødt til at indse, at hun ikke kan køre den hjem på charmen alene i længden.

Nej, der, hvor det trak tænder ud lørdag aften i den bedste sendetid, var, da Marianne – af en eller anden grund omtalt i mange medier som 40-årige Marianne, som om det at være akkurat fyrre er en særlig kvalifikation eller noget aldeles enestående – serverede sine koket udseende frugttærter, og de viste sig at smage så grimt og stygt af salt, at dommerne var lige ved at omkomme af bar ubehag og overraskelse.

Adbadbvadr og uak, som de siger i tegneserierne. Hvad var dog det for en slemmer saltsmag? Marianne havde i kampens hede grebet saltkarret i stedet for sukkerskålen, så resultatet henvendte sig til nogle andre smagsreceptorer end de tiltænkte.

Heldigvis havde hun så klaret sig så tilpas godt i de andre to discipliner, at hun overlevede i ugens konkurrence. Pyha og sikke da et held. For det havde vel nok været ærgerligt, hvis hun skulle falde på grund af sådan en banal fejltagelse.

Efterfølgende har man på blandt andet DR’s hjemmeside arbejdet med at afdække, hvad der skete, og hvordan Marianne har det med sin brøde.

Og konklusionen er overraskende, at i kampens hede kan man komme til at tage fejl. Og at Marianne fremover vil bestræbe sig på, at det ikke sker igen.

Hvilket alle kan lære noget af. For som gode borgere i konkurrencestaten skal vi annamme, at fejl helst ikke bør forekomme i den direkte produktion – det er skadeligt for omdømmet. Men sker det, skal man lægge sig fladt ned og erklære, at man er klar over fejlen og ikke vil gøre det mere.