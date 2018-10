Kaspar Munk: »Helt grundlæggende var det fedt at læse en historie, hvor det at være heks er noget sejt«

Han tænker et øjeblik og tilføjer så:

»Det har jo blandt andet den konsekvens, at ungdomsfilmen nærmest er forsvundet, og at unge i højere grad ser film som noget, der er målrettet et voksent publikum og tematiserer problemstillinger, som voksne kan relatere til: impotens, utroskab og så videre. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det betyder, at der i mindre grad laves film, som møder børn og unge i øjenhøjde«.

Mange biograffilm til børn er såkaldte romertalsfilm: endnu en i rækken af en serie af film ligesom de danske ’Min søsters børn’ og ’Far til fire’. Og de film, børn ser på streamingtjenester eller nettet, er sjældent særlig ambitiøse.

»Så når vi laver film til biografen, mener jeg helt klart, vi har et ansvar for at skabe kvalitet som et alternativ til de film, de ellers har mulighed for at se. Det ansvar ligger på sin vis både hos distributørerne og producenter, men også DFI og instruktørtalenterne bør have ambitioner for børne- og ungdomsfilmene«, siger Kaspar Munk.

Tiden lige før puberteten

Med optagelser i blandt andet Norge og Ungarn, scenografisk opbygning af et fantasyunivers og ikke bare mange skuespillere, men også en bjørn, en ugle, en hane, adskillige katte og ravne og en del andre dyr på rollelisten er ’Vildheks’ langt den dyreste film, Kaspar Munk hidtil har instrueret.

Og hans ambitioner med den er »meget store«, siger han:

»Det ser ser man blandt andet i den måde, der bliver talt til publikum på. Jeg tillader mig at have sekvenser, hvor der ikke bliver brugt så mange ord. Hvor man bare skal opleve film. Det kan godt være, at nogen synes, det er dødkedeligt, men jeg vil gerne slå et slag for, at man som publikum får lov til at mærke følelsen af, hvad det gør ved en, når der ikke hele tiden bliver snakket«.

’Vildheks’ har fra starten i en eller anden grad været tænkt som en »sjov hybrid mellem Harry Potter og Astrid Lindgren«, siger Kaspar Munk:

»Den skulle indeholde en magisk verden, hvor man forstår både de forskellige karakterer og de lyse kræfter og de mørke kræfter. Der er en masse genrekonventioner i at skabe sådan et univers«.

Tidligt i processen med filmen tog Kaspar Munk den beslutning, at filmen skulle have et mere analogt end digitalt udtryk, og at de realistiske scener skulle have tidløse stemninger.

Som publikum kan man se, at det er en rigtig hane, der på et tidspunkt skifter kanal på en transistorradio og får den til at spille hiphop i stedet for Erann DD.

Og at det er en ægte bjørn, Clara i en anden scene skal bruge sine heksekræfter på at kommunikere med.

Det analoge udtryk understreger på en eller anden måde, at ’Vildheks’ er noget så gammeldags som en rigtig biograffilm.

Og det tidløse er måske medvirkende til, at man som beskuer digter med, når Clara trodser sin mor og tager af sted ind i fantasyuniverset for at finde ud af, hvem hun er, og hvad det er med de der hekseevner.

»Det har optaget mig meget, at historien på mange måder er en allegori over indgangen til puberteten. Når man kommer i 12-13-års alderen, bliver ens blod forandret. Og hvis man er vildheks, er det på det tidspunkt, man begynder at blomstre«, siger Kaspar Munk og refererer, hvordan Clara i filmen indeholder både lyse og mørke kræfter, og at de mørke kræfter bekymrer hendes mor: