Årets Guldpalmevinder om en familie af butikstyve stjæler dit hjerte den japanske prisvindende film favner formidabelt både store spørgsmål om samfund og familie og spytboblen ved en rokketand

Den godhjertede tyv, den fattige helt, lader til at have fundet ny grobund, i hvert fald hvis man skal dømme på mængden af film alene fra i år, der handler om de udsatte og udstødtes overlevelse uden for samfundet (’The Florida Project’, ’Centaur’, ’A Ciambra’ for at nævne nogle få).