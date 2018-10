Fem hjerter fra Henrik Palle: Anden sæson af thrillerserien ’Ozark’ er seriøst egnet til at grovse Den friske sæson af ’Ozark’ med familien Byrde er helt på højde med den første. Og det er ikke kønt.

Da vi forlod den plagede, men dog foretagsomme revisor Marty Byrde så det sort ud. Fanget som en lus mellem to negle. På den ene side det mexicanske narkokartels skruppelløse gangsters. På den anden den ærekære, uligevægtige og labile Snell-familie med patriarken Jacob i spidsen – i øvrigt spillet fremragende af Peter Mullan. Truet som en fasan i jagtsæsonen og med mildest talt alt på spil måtte han sende sin familie i eksil, mens han selv klarede ærterne med de øvrige parter i sagen.

Og det er lige præcis der, anden sæson begynder. Marty og hans foretagsomme, smukke og nu også trofaste hustru Wendy skal finde en løsning, der kan gøre såvel mexicanerne som Snellerne glade og tilfredse og dertil skaffe dem så tilpas mange penge, at de kan forlade den naturskønne udørk og begynde et nyt liv uden pistoler for tindingen et andet sted.

OZARK – SÆSON 2









Thrillerserie. Netflix. Koncept: Bill Dubque og Mark Williams USA. 2018.

Planen er at få skabt et kasino, der kan fungere som pengevaskeri for narkofolkene og desuden skaffe arbejdsplads til egnen. Det vil nemlig skabe velvilje hos politikere og politi. Og så kan det være, at de interesserer sig mindre for illegale pengestrømme og heroinproduktion.

Men det er klart nok ikke bare ligetil at få stablet et kasino på benene i indianerland. For der er statutter, zonelovgivning og interessekonflikter. Derfor må Marty og Wendy trække på især hendes erfaringer fra det politiske liv i Chicago med alt, hvad det indebærer af semikriminelle scenarier i form af afpresning, lokumsdiplomati og så videre.

Ondskab i smukke kulisser

Det er imidlertid kun en del af historien, den mest åbenlyse. Men der er også et par andre tråde, der føjer sig til og medvirker til at gøre billedet og serien mere kompleks.

Der spilles fremragende

For den lovlig smarte Ruth, fra white trash-familien Langmore, har fået sin halvpsykopatiske, vaneforbryderiske og generelt ubehagelige far ud af fængslet, og han kan selvfølgelig ikke acceptere, at hans datter er i gang med at opbygge et liv, han ikke har kontrol over, og som desuden lugter lidt af tilpassethed. Han står – med halstatoveringer og kæderygning – fast på familiens værdier: Vi er forbrydere og udskud, der bor i campingvogne og pisser i det fri.

Dette er med til at gøre trusselsbilledet for Marty Byrde endnu mere problematisk. Han er bogstaveligt talt under pres fra alle kanter, og for at det ikke skal være løgn, er datteren Charlotte omkringfarende og begyndt at ryge pot. I selskab med medlemmer af Langmore-familien.

Alt det rænkesmederi, al den ondskab, opfarenhed og nedrighed er så sat i scene i en kulisse, der er så naturskøn, som man forestiller sig Edens Have. Maleriske solnedgange, skovrygge, bjerge og søer – som i en roman af James Fenimore Cooper med al den besjæling, der hører sig til der. Det er så smukt fra Skaberens hånd. Blot er menneskene nogle bjergsomme fnatugler, der kun tænker på penge.

Serien er seriøst egnet til at grovse. Eksempelvis i den kommende efterårsferies aftener. For der spilles fremragende. Både af Laura Linney, som er Wendy Byrde, Jason Bateman, som er Marty, og Julia Garner, der er kloge og ikke mindst foretagsomme Ruth.