Henrik Palle efter seks sæsoner: Farvel til den fængende, fascinerede og afhængighedsskabende 'Nashville' Efter seks sæsoner er det slut med de farverige fortællinger om vores venner i country. og westernmusikkens mekka. Både sørgmodigt og sødt.

Da Callie Khouri i sin tid fik ideen til at lave en primetime soapserie med udgangspunkt i et country- og westernmiljø og dermed de stridigheder af økonomisk, følelsesmæssig og musikalsk art, man kan forestille sig i en sådan sammenhæng, ramte hun direkte ind i en dramatisk guldåre. For den var da næsten lige til at skære i skiver og lægge på skolemaden og så til og med inklusive mulighed for at fremføre og dermed også markedsføre den ledsagende musik med de medvirkende. Jamen, jamen, jamen.

NASHVILLE. Sæson 1-6









Dramaserie. Viaplay Koncept: Callie Khouri USA. 2012-2018

Khouri havde tidligere udmærket sig med ting som manus til ’Thelma & Louise’, og med ’Nashville’ fik hun mulighed for at fortælle en historie om stærke kvinder, der må kæmpe hårdt i et mandsdomineret og gammeldagssindet miljø som countrymusikindustrien. Og med Connie Britton fra ’Spin City’ og ’Friday Night Lights’ i den ene kvindelige hovedrolle og Hayden Panettiere – fra sci-fi-serien ’Heroes’ samt adskillige spillefilm – i den anden, var der hul igennem til de unge og de knapt så unge seere.

’Nashville’ handler om den ikke længere helt unge sangerinde Rayna Jaymes (Connie Britton), en legende i miljøet, som imidlertid trækkes med midalderens frustrationer i form af et ikke optimalt ægteskab, et par forkælede døtre samt en familie, der nok for længe siden burde have vedtaget ikke at se hinanden uden psykologer og advokaters tilstedeværelse. Hun er oppe imod den fremstormende Juliette Barnes, der er fandenivoldsk, frivol og ikke giver fem flade øre for sine musikalske forudsætninger.

Deres veje krydser hinanden på forskellig vis i løbet af seriens seks sæsoner, og de oplever at være både dødsfjender og slyngveninder. For Rayna etablerer sit eget selskab og sætter sig dermed op mod Nashvilles mandsvælde, og i den forbindelse skal hun naturligvis bruge det unge sangerinde-es.

Men som i alle gode dramaserier af den kulørte slags er den overordnede historie kun en undskyldning for at servere den ene tallerken snask efter den anden. Forelskelse, utroskab, skilsmisser, stofmisbrug, forældreopgør, truende fallitter og sågar leversvigt. Hele tiden ledsaget af countryens på en gang trodsige og evindeligt mismodige lydkulisse. For alle karaktererne er aktive i musikkens tjeneste, hvad enten det så er som sangere, sangskrivere, producere, agenter, bagmænd eller bookere. Nammenam.

Det er broget, kulørt og noget værre trivialfjernsyn

Med klassiske ballader og drengerøvscountry

Den musikalske side af sagen valgte man at lægge i hænderne på Khouris ægtefælle, T Bone Burnett, kendt for at stå bag soundtracket til film som ’Oh Brother Where Art Thou?’, ’Walk the Line’ og ’Crazy Heart’ og for at have medvirket til en øget interesse for amerikansk roots-musik, hvilket country må siges at være. Og takket være ham indeholder hver sæson adskillige ørehængere – udgivet på Big Machine Records, som også har Taylor Swift i deres katalog. Og godt nok er seriens karakterer fiktive. Men de ligner alle sammen faktiske countrymusikere, hvis meritter og genvordigheder, man har hørt om, ligesom der er repræsentation af de forskellige former for country, fra de klassiske ballader om bristede kærlighedsillusioner til drengerøvssange om lastbiler, bajere og babser.