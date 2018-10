Dansk instruktør laver skandinavisk tv-serie om ubådsmordet på Kim Wall Tobias Lindholm vil ikke vise det bestialske mord på den svenske journalist Kim Wall i sin serie i seks dele.

Det gik flere år efter terrorangrebene i New York og på den lille norske ø Utøya, før de fandt vej til en fiktionaliseret genfortælling på film og tv.

Men allerede næste år begynder optagelserne til 'Efterforskningen', en miniserie i seks dele, som skal handle om det brutale mord i august i fjor på den svenske journalist Kim Wall for opfinderen Peter Madsens hænder i hans ubåd.

Den anerkendte danske instruktør og manuskriptforfatter Tobias Lindholm, kendt for 'Krigen' og 'Kapringen', skal lave 'Efterforskningen' i nært samarbejde med Jens Møller, drabschefen fra Københavns Politi, som efterforskede mordet. Miso Film producerer sammen med svenske TV3 og norske TV 2, og ikke alene er Kim Walls efterladte forældre indforstået med projektet, de vil ligefrem aktivt samarbejde for at sikre, at deres datter ikke bliver glemt.

Ingrid og Joachim Wall understreger i en erklæring, at de har fuld tillid til, at Lindholm og Møller fortæller historien om mordefterforskningen »fra det rigtige perspektiv og med respekt for alle, der kendte og elskede Kim«.

Til Hollywood Reporter udtaler Tobias Lindholm:

»Jeg har ikke lyst til at lave en krimiserie, der er fascineret af forbryderen eller af forbrydelsen, derimod er jeg interesseret i processerne og de mennesker, der opklarede forbrydelsen, såvel som de mennesker, der må fortsætte med deres liv på trods. Det er derfor en bevidst beslutning, at forbryderen selv overhovedet ikke optræder i serien«.

Det var ud fra samme ræsonnement, at Erik Poppes film fra foråret, 'Utøya 22. juli' ikke vist massemorderen Breivik, for ikke at risikere at skabe en kult om udåden.

Ud over sine meritter i Danmark har Tobias Lindholm skrevet og instrueret to afsnit af den stærkt kritikerroste seriemorderserie 'Mindhunter' for Netflix.