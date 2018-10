En ægte narkohund: Persongalleriet i den animerede krimikomedie ’Paradise PD’ er karikeret. Men det er faktisk sjovt Netflix’ ’Paradise PD’ forsøger sig med løjer i en ganske grænsespecifik sammenhæng: actionpolitikomedien.

I slutningen af 1960’erne blev tegneserien så at sige teenager, da folk som Robert Crump og Gilbert Shelton begyndte at fortælle historier om sex, drugs og alskens andet godt, og Ralph Bakshi var vaks ved havelågen og gjorde blandt andet Crumps fremmelige feline Fritz the Cat til filmstjerne.

Men det var kun et skvulp, indtil særligt Mike Judge – et par årtier senere – i kølvandet på Matt Groenings kæmpesucces med ’The Simpsons’ vristede den amerikanske animationsfilm fri af den renvaskede mainstream. Senere er fulgt en række tegnede komedieserier, der som en del af charmen – eller hvad man nu vil kalde det – har en flirt med det grænseoverskridende i forhold til især de store netværks sitcom. ’Family Guy’, ’American Dad’ og ’The Cleveland Show’ er eksempler, og med ’BoJack Horseman’ tog Raphael Bob-Waksberg og hans deprimerede, alkoholiserede og liderlige hest genren et nyt sted hen.

Netflix’ ’Paradise PD’ forsøger sig med løjer i en ganske grænsespecifik sammenhæng: actionpolitikomedien, som vi kender den fra diverse cop shows – ingen nævnt, ingen glemt, men alle i afgrundsdyb gæld til Stephen Bochcos skelsættende ’Hill Street Blues’, der fokuserede på såvel kriminalgåderne som politifolkenes sociale fællesskab.

Vi er i en generisk amerikansk by, hvor politiet – med begrænsede midler og ringe held – forsøger at dæmme op for vold og ikke mindst narko.

De gode folk på stationen får for alvor kam til deres hår, da en ny form for metamfetamin, i skotskternede kapsler, kommer på gaden. For det er både ekstra stærkt og distribueret af en superskruppelløs bagmand, som gemmer sig bag sine fodsoldater.

Men det er vanskeligt at få gjort noget, når ressourcerne er få. Imidlertid sker der en vis form for gennembrud, da chefens uduelige og stræbsomme unge søn, Kevin – via sin borgmestermors mellemkomst – bliver ansat i korpset til at supplere den brogede flok i blå uniform.

Chefen er bogstavelig talt en nosseløs herre, idet han i sin tid fik skudt kuglerne af, da sønnen legede med hans tjenesterevolver. Det kostede ham ægteskabet med drengens moder, men han har stadig ret til at herse med den voldelige barmfagre Gina Jabowski, den grotesk overvægtige Dusty, den ptsd-ramte Fitz samt den affældige og promiskuøse Stanley Hopson. Flokken kompletteres af politihunden Bullet, der er afhængig af stoffer, som den stjæler fra stationens kosterrum. Især er den opvakte schæfer glad for kokain, og Jack Daniel’s er dens foretrukne drikkevare.

Det er ganske morsomt og konstant på grænsen til det utålelige, fordi en del af konceptet går ud på at give den fuld pedal med hensyn til blod, afrevne lemmer og lumre jokes. Skurkene er selvfølgelig lige så groft skåret ud i pap som politityperne: nogle skovmandsskjorteklædte bonderøve med svenskerhår og baseballkasketter med morsom påskrift, akkurat som vi kender og elsker dem fra eksempelvis Simpsons-universet og ’King of the Hill’.

Men det er hunden Bullet, man kommer til at elske mest. Og så det lidt ærgerligt, når nu så megen anden kropslighed er så åbent skildret, at man ikke får set betjent Jabowskis yppigheder i fri dressur. Den slags er der et ord for, men det siger vi ikke højt, narre...