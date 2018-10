Jeg er træt af datingprogrammernes fokus på selvudvikling: DR slukker først kameraet, når Carsten fra 'Gift ved første blik' er modnet lidt

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Datingprogrammer er blevet kedelige. Der er ellers rigeligt af dem med titler som ’Billet til kærlighed’, ’Koden til kærlighed’, ’Landmand søger kærlighed’ og moderskibet ’Gift ved første blik’.

Men efter en del sæsoner kan succeserne målt i permanente par tælles på én hånd, og hvad gør man så?

Man ændrer succeskriteriet for et godt program. Nu er det ikke nødvendigvis målet at finde sig en partner. Seerne må nøjes med, at deltagerne finder sig selv. Hvis bare man kommer ud af programmet og ’har lært noget om sig selv’, så pyt med, om man fik en kæreste i denne omgang.

Men det er da sjovere at se parrene (fejle) sammen end at høre, hvordan Vanessa i 'Gift ved første blik' lærer at åbne sig, Eva bliver bedre til at sige fra, og Michael får nogle helt nye følelsestangenter at spille på.

Vi vil ikke acceptere, at deltagerne har en meningsløs oplevelse

Dating er selvfølgelig selvudvikling. Det er bare virkelig søvndyssende og forceret, når deltagerne partout skal lære noget af alle oplevelser. Det er sgu da okay at have en dårlig date, hvor det eneste, man lærer, er, at man ikke skal være kærester. Men nej:

I ’Billet til kærlighed’ er Rickie kommet hjem fra en ferie med Martin, som hun fandt tilfældigt på Facebook. De skulle ikke være kærester, men heldigvis var tiden ikke spildt:

»Jeg er ked af, at oplevelsen stopper, men på den anden side også glad, for der er en masse ting, jeg skal hjem og bearbejde. Jeg har en masse ting, jeg skal tage hul på«.

Charlie fra samme program har også »tænkt meget over, hvad han har lært«, nemlig at det er godt at tage sig tid til at lære mennesker at kende. En opdagelse, han selv erkender er lidt banal.

Selv i ’Landmand søger kærlighed’, hvor Ditte har været på en meget kort, fåmælt date med Niels, inden hun bliver sendt hjem, er der guldkorn at høste til selvudviklingen: »Den her oplevelse ville jeg helt sikkert ikke have været foruden. Man lærer sig selv at kende og får nye bekendtskaber«.

Vi vil ikke acceptere, at deltagerne har en meningsløs oplevelse. De skal guddødeme have været på en mental rejse, for hvad skal det ellers nytte?

Lige nu kan vi se, hvordan eksperterne i ’Gift ved første blik’ kæmper en utrættelig kamp for at tvinge refleksion ud af den stålsatte og skuffede Carsten, der for længst har besluttet, at han og Eva var et dårligt match. Carsten nægter at kigge indad og ændre sine mønstre, og det er datingprogrammets største faux pas.

Men DR slukker ikke kameraet, før Carsten er modnet lidt, og vi kan ånde lettet op.

Pyha, endnu et menneske kom sig selv lidt nærmere.