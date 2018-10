Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Baseret på virkelige hændelser: Storsælgende præstefilm om pædofili og korruption skaber debat i Polen Instruktør bag ny film om pædofile præster i den katolske kirke opfordrer alle i Polen til at fortælle, hvis de har været udsat for lignende overgreb. Den katolske kirke kalder filmen for propaganda.

På få uger har en film om katolske præster solgt mere end tre millioner billetter i hjemlandet Polen. Filmen fremstiller landets katolske præsteskab som korrupt, fordrukkent og ikke mindst pædofilt, og har derfor ikke overraskende vakt opsigt i et land, hvor op mod 90 procent af befolkningen tilhører den katolske kirke. Nu opfordrer instruktøren Wojciech Smarzowski folk til at fortælle, hvis præster har begået overgreb mod dem. Det skriver flere udenlandske medier. Baseret på virkeligheden Ifølge Smarzowski er filmen 'Kler' - eller 'The Clergy' - nemlig baseret på virkelige hændelser. Den indeholder vidnesbyrd fra folk, der har overlevet seksuelle overgreb: Bl.a. med en ung dreng, der er blevet besudlet af en præst. I filmen er der også en anden præst, der vil have sin elsker til at få en abort, hvilket strider imod kirkens ord. Og så en ærkebiskop med en række lyssky forbindelser til både politikere og gangstere. Filmen, der blandt andet har vundet publikumsprisen ved en polsk filmfestival, kommer på et tidspunkt, hvor den katolske kirke er under massivt pres. Kort før 'Kler' fik premiere, var der netop faldet en historisk dom i sagen om en 13-årig polsk pige, der gennem 10 måneder blev holdt fanget og voldtaget af en præst. Dommeren vurderede, at den pågældende katolske religiøse orden var ansvarlig og pålagde dem en bøde på hvad der svarer til lidt over 1,7 millioner kroner. Læs også: Forsker: 3700 blev udsat for sexmisbrug i katolsk kirke i Tyskland Derudover har nabolandet Tyskland netop offentliggjort en rapport, der beskylder 1.670 katolske præster for seksuelle krænkelser gennem de sidste 70 år. Nazi-propaganda Polens bispesæde har ikke officielt kommenteret på filmen og den efterfølgende kritik. Flere præster har dog udtrykt vrede, og filmen er blevet kaldt »vulgær« og »præstefobisk«. Også blandt folk, der ikke er ansat i den katolske kirke, er der splittelse om, hvorvidt filmen er ærlig eller bevidst forsøger at sætte præsterne i et dårligt lys. Pawel Soloch, der er chef for Polens nationale sikkerhedsbureau, kaldte i et radioprogram på ZET 'Kler' for »propaganda« og sammenlignede filmen med antisemitiske film produceret i Nazi-tyskland. Læs også: 'Spotlight' er spændende og tempofyldt, men set gennem et nostalgisk filter Enkelte biskopper har lokalt adresseret problemet. Biskoppen i Opole i det sydvestlige Polen læste sidste søndag et brev højt for menigheden, hvor han bad om Guds velsignelse til alle de, der lider på grund af den katolske kirke. Pave Frans har indkaldt til et møde i Vatikanet i februar for at verdens katolske biskopper kan diskutere problemerne med seksuelt misbrug af mindreårige.