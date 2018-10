Må man godt give Nicolas Cage en ærespris? Hele den etablerede filmverden griner af ham, men nu vinder han hovedprisen på verdens største festival for genrefilm Nicolas Cage leverer noget nær karrierens bedste præstation i den ekstreme, groteske og absolut fremragende ’Mandy’. Politikens udsendte kalder den for »en af festivalens absolut bedste film«, og søndag modtog den amerikanske skuespiller en ærespris for sit livsværk.

En ærespris er noget, man får for et livsværk.

Så er det ikke forbudt at give den til Nicolas Cage, når nu de fleste er enige om, at han er en virkelig dårlig skuespiller? Faktisk mere end bare en dårlig skuespiller, men en karikatur af en dårlig skuespiller, hvis overintense blik i de stramt opspilede øjne bliver til memes på de sociale medier, i det øjeblik man kan se det i en trailer for en ny film?

Han er da også adskillige gange blevet nomineret til prisen som årets dårligste skuespiller ved de såkaldte Razzie Awards.

Ikke desto mindre kunne Nicolas Cage søndag kunne modtage et larmende bifald, da han fik overrakt årets ærespris på den catalanske Sitges Film Festival, der er verdens største filmfestival for genrefilm. Og det i et år, hvor en af festivalens absolut bedste film, ’Mandy’, havde Nicolage Cage i en ekstrem hovedrolle, der fik det bedste frem i en vildmand, der kalder sig selv The Californian Klaus Kinski.

Sean Penn var skuffet

Det var Sean Penn, der i 1999 i et interview i The New York Times beklagede sin nød til offentligheden over sin ven Nics karrierespild. Han havde jo så stort et talent, havde vi set i David Lynch’ ’Vilde hjerter’ fra 1990. Men ak, sagde Penn, og vi andre akkede med, han har solgt sig selv til blockbusters uden kunstneriske ambitioner. Han er »ikke længere en skuespiller«, sagde Penn. »Han er mere som en performer«.

Godt nok vandt han en Oscar for sin hovedrolle i ’Leaving Las Vegas’ og fik også respekt for sin rolle i ’Orkidé-tyven’ i 2002, men de var undtagelser i en fabriksproduktion af fjollede roller, ikke mindst i filmserierne ’National Treasure’ og ’Ghost Rider’. Det er sådan, det etablerede Hollywood lærte at begræde ham. Og det er sådan, vi har grinet af ham herhjemme i biograferne.

Blå bog: Nicolas Cage Født Nicolas Kim Coppola 7. januar 1964 i Long Beach, Californien. Nevø af filmskaberen Francis Ford Coppola, men tog kunstnavnet Nicolas Cage for at undgå mistanke om nepotisme i filmverdenen. Valgte faldt på Cage pga. skuespillerens begejstring for Marvel-superhelten Luke Cage. Hans første rolle som skuespiller var i filmen 'Fast Times at Ridgemont High' fra 1982. Her spillede han over for SEan Penn og Judge Reinhold. Har to gange været nomineret som 'Værste Skuespiller' til The Razzie Awards, der uddeles til årets dårligste film. Det var for hhv. 'The Wicker Man' i 2006 og for 'Ghost Rider' i 2007. Vandt i 1996 både en Oscar og en Golden Globe for filmen 'Leaving Las Vegas'.

Største fornyer siden Brando

Men der en anden måde at se på Cages spillestil på. Skuespilleren Ethan Hawke kalder ham ligefrem den eneste, der har tilført kunstarten noget nyt siden Marlon Brando. Cage er, ifølge Hawke, gået imod branchens besættelse af naturalisme for i stedet at tage spillet tilbage til et mere ekspressivt filmsprog. Og Cage har selv nævnt den tyske ekspressionisme som inspiration til sin egen spillestil, som han kalder for noveau shamanic.

Som sådan har Cage ikke passet ind i tiden. Hans ekspressionisme har virket for excentrisk, og det har den ved gud også været i de fleste blockbusters i 90’erne og 00’erne, hvor hans kæmpe øjenkugler har stirret ud fra filmplakaten. Han kan virkelig se latterlig ud som lidende førsteelsker og som spøgelse på en motorcykel.

Men der er også en Cage, der raser ud under radaren: I en lang række genrefilm med lavere budgetter men med højere ambitioner i forhold til at bruge filmmediet til at vise verden i andre billeder end dem, vi er vant til at se.

I Werner Herzogs ’The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans’ var det ikke mindst Cages præstation som ludomansk betjent på stoffer, der fik et orkansmadret New Orleans til at snurre rundt som et ekspressionistisk maleri. Og for tiden virker det, som om han bare vil flippe ud i stadigt mere udsyrede film, der ikke rimer på kunst, sådan som Sean Penn udtaler det.

I sidste års sorte gyserkomedie ’Mom and Dad’ spiller han en familiefar, der sammen med sin kone sætter sig for at slå deres to børn ihjel. Men det er med ’Mandy’ fra 2018, at Cage understreger, at han har en vildskab og en kunstnerisk nysgerrighed, som jævnaldrende stjernekolleger som Penn og Johnny Depp synes at have erstattet med selvhøjtidelighed i den gode smags tjeneste.

Som et heavy-album

’Mandy’ er fremragende, en uforglemmelig film. Visuelt er det en vildhest på regnbuer, og det er til at forstå, at Cage, som elsker tysk ekspressionisme, takkede ja til hovedrollen i denne vanvittigt groteske film.

Der er lange skæve skygger, men det sorthvide fyld er skiftet ud med farverne fra en stjernetåge, sådan som Nasa farvelægger deres fotografier for at gøre dem mere udtryksfulde. Neonblåt, hindbærrødt og giftgrønt er farvekoderne indstillet på et surreelt udtryk i stil med både Giallo-film og heavy metal-pladecovers fra 1980’erne.

Den nyligt afdøde musiker og komponist Jóhann Jóhannsson nåede som sidste værk at arbejde med scoret til ’Mandy’, hvis tunge, mørke tæppe af guitarvandfald bliver leveret af Stephen O'Malley fa Sunn O))). Det er musik, der synes at opløse ens virkelighedsfornemmelse i takt med, at Cages figur mister fatningen.