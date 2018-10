Hvis du har en NGO, er det nu, du skal slå til: Hong Kong-skuespiller vil donere 4,5 milliarder til velgørenhed for selv at leve for 650 kr. om måneden Ifølge et medie fra Hong Kong vil Chow Yun-fat donere hele sin formue til velgørenhed, da han efter eget udtryk ønsker at leve »et mere simpelt liv«.

Chow Yun-fat, en kendt skuespiller fra Hongkong, har brugt den samme slidte Nokia-telefon i over 17 år, levet for 650 kr. om måneden og ikke gjort sig i dyrt designertøj på trods af, han er god for 4,5 milliarder kroner.

En formue, han blandt andet har tjent på at spille hovedrollen i 'Tiger på spring, drage i skjul' instrueret af den verdenskendte instruktør Ang Lee, der også har stået i spidsen for oscarvindere som 'Brokeback Mountain' og Life of Pi'.

Ifølge det Hong Kong-baserede filmmedie Jayne Stars citeret i The Telegraph fortæller den spartanske skuespiller, at han har tænkt sig at donere hele sin formue - altså alle 4,5 milliarder kroner - til velgørenhed:

»Min drøm er at være lykkelig og leve normalt. Livet handler ikke om, hvor mange penge du kan tjene. Det handler om at få et fredfyldt liv og leve simpelt og bekymringsfrit«.

Herhjemme er skuespilleren mest nok kendt for at have spillet rollen som Sao Feng, en kinesisk søskurk i den tredje 'Pirates of the Caribbean'-film med undertitlen 'Ved verdens ende'.

Det er endnu uvist, hvilke typer velgørenhed, han forventer, at formuen skal bruges på. Han nævner kun, at det er til »dem, som har mest brug for det«.