Miav!: Andrew Lloyd Webbers ikoniske kattemusical bliver lavet til film med stjernespækket cast 'Cats' - Andrew Llyod Webbers musical, der har spillet siden 1981 - bliver nu lavet til en film med stjerner som Taylor Swift, Jennifer Hudson og Ian Mckellan på rollelisten. Filmen får premiere i december.

Andrew Lloyd Webbers ikoniske musical 'Cats' bliver lavet til en film med et særdeles stjernespækket cast.

Musicalen er baseret på digte af T. S. Elliot og foregår på en losseplads tæt på en storby. I stykket følger man kattenes liv og deres udfordringer, når menneskene ikke ser på dem.

Siden filmen blev bekræftet i august, er det langsomt kommet frem, hvem der skal spille de forskellige katte. Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden og Ian McKellen er allerede på rollelisten, og seneste nyhed er ifølge The Hollywood Reporter, at de sidste forhandlinger med Idris Elba, der bl.a. er kendt for sin rolle som Stringer Bell i HBO-serien 'The Wire', er ved at være på plads.

Hudson, der i 2007 modtog en Oscar for sin rolle i 'Dreamgirls', skal spille rollen som glamourkatten Grizabella, der bliver udstødt fra flokken og efterfølgende synger om det i sangen 'Memory'. Briten Sir Ian McKellan, go'e gamle Gandalf fra 'Ringenes Herre', får rollen som Old Deuteronomy, den vise kat.

Casterne skulle efter sigende have have Swift i kikkerten som Bombalurina, en rød flirtende kat. Det endnu uvist, hvad Elba og Corden skal spille.

Instruktøren bag Cats-filmen er den oscarvindende Tom Hooper, der i 2012 instruerede filmversionen af musicalen 'Les Miserables' med blandt andet Anne Hathaway, Hugh Jackman og Russel Crowe på rollelisten. Den endte med at hive et utal af priser hjem. Hooper har desuden instrueret filmene 'Kongens tale' og 'Den danske pige'.

'Cats' blev uropført på New London Theatre i 1981, hvor den var fast inventar i 21 år, og den har siden spillet på mere end 20 sprog. I 2002 blev musicalen opsat for første gang på dansk på Det Ny Teater. Den nye film får premiere til december.