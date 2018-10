Bad Times At The El Royale

Wannabe-kultfilm er ferm og flad: Selv om 'Bad Times at the El Royale' i princippet gør alting rigtigt, mangler der ligesom noget Drew Goddard er kendt for de markante film 'Cabin in the Woods' og 'Daredevil'. Desværre lever hans indtil nu mest ambitiøse film som instruktør ikke op til forgængerne.