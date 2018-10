Velfortalt dokumentar om det forbløffende Louisiana-hit: Uendeligheden er polkaprikket og lægger op til en selfie Dokumentaren om Louisiana-hittet Yayoi Kusama, der længe var en af kunsthistoriens oversete kvinder, men ikke er det længere, har premiere i de danske biografer i denne uge.

Ikke mange gæster på Louisiana er gået ind i et af Yayoi Kusamas infinity rooms uden at have taget en selfie omgivet af hendes spejle og polkaprikker.